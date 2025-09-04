Alerta por ola de calor

Quizás sea percepción. No lo sé con certeza. Pero lo que sí creo es que el momento actual es propicio para recibir contenidos de orientadores sociales, psicólogos, experto en inteligencia emocional y, porqué no, hasta de influencers que prioricen el contenido saludable de convivencia y amor al prójimo.

La razón de esto parece un chiste, pero no lo es. Se trata de los altos niveles de estrés y otras consecuencias emocionales nocivas provocadas en las personas por las altas temperaturas que afectan el país y que, de forma continua, empiezan a sentirse a través del estado de ánimo, ideas, comportamiento y pensamiento.

Expresiones descompuestas en el tránsito, incomodidad recurrente en espacios públicos o privados, incluida la casa; sensibilidad fuera de lo común y una sensación de sofoque con dificultad de la respiración, son solo algunas ventanas que nos dan una idea de lo que puede estar ocurriendo en el interior de las personas, y la importancia de ponerse en alerta.

Todo esto, unido a otros episodios como la imposibilidad de dormir en la noche, los compromisos laborales en la mañana siguiente, el estrés por falta de recursos o trabajo, el caótico tránsito, la enfermedad de algún pariente, entre otros, pueden causar manifestaciones impredecibles por la mínima situación adversa.

El pronóstico por la época del año nos deja claro que el calor sofocante continuará y, a nuestro juicio, tomar agua o jugo, aunque necesario y vital para la hidratación, según prescripciones médicas, no será suficiente para los efectos secundarios provocados por el calor, como el estrés y la sensación sofocante.

En cambio, una reiterada dosis de orientaciones de convivencia, paz social, búsqueda de alternativas, conciencia emocional, sentido de empatía, amor por los demás y otras expresiones, no solo pueden servir de antídoto a esta sombra que nos persigue, sino hasta la salvación de muchas eventualidades potenciales.