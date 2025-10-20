Alerta en el Caribe por la posible formación de la tormenta tropical Melissa

Alerta en el Caribe por la posible formación de la tormenta tropical Melissa

Ya se encuentra en aguas del mar Caribe el disturbio atmosférico que podría convertirse en depresión o tormenta en las próximas 24 a 48 horas: el centro del fenómeno se encuentra a cientos de kilómetros al sur de Puerto Rico, moviéndose hacia el oeste.

Así lo dio a conocer el analista meteorológico Jean Suriel a través de sus redes sociales.

«La circulación de esta activa onda tropical número 48 es muy amplia y está mostrando mejor estructura nubosa debido a que se está moviendo en una zona muy caliente: el fenómeno empezará a moverse más lento en las próximas 24 horas, lo que le permitirá fortalecerse aún más», explicó.

Indicó además que «independientemente de si se forma como la Tormenta Melissa o si transita como un disturbio atmosférico fortalecido, desde esta tarde se sentirán algunos efectos indirectos en República Dominicana».

«Vientos y núcleos nubosos asociados a la circulación del disturbio provocarán lluvias entre moderadas y fuertes esta tarde y noche hacia el este, sureste, sur, Cordillera Central, noreste y algunas comunidades de la zona fronteriza», advirtió.

Los próximos días

Mañana martes, Suriel preveé que el fenómeno continuará intensificándose justo al sur de RD: los períodos lluviosos incidirán en gran parte del país con descargas eléctricas y algunas ráfagas de viento.

Ya para el miércoles se espera que el disturbio incremente hasta ser una depresión o tormenta al suroeste del territorio dominicano: un evento muy lluvioso se establecerá en gran parte del país, elevando el potencial de inundaciones repentinas y desbordamientos de ríos y cañadas.

«Estaremos vigilando su evolución en las próximas horas por si surgen nuevos cambios», concluyó.

