Ya se encuentra en aguas del mar Caribe el disturbio atmosférico que podría convertirse en depresión o tormenta en las próximas 24 a 48 horas: el centro del fenómeno se encuentra a cientos de kilómetros al sur de Puerto Rico, moviéndose hacia el oeste.

Así lo dio a conocer el analista meteorológico Jean Suriel a través de sus redes sociales.

«La circulación de esta activa onda tropical número 48 es muy amplia y está mostrando mejor estructura nubosa debido a que se está moviendo en una zona muy caliente: el fenómeno empezará a moverse más lento en las próximas 24 horas, lo que le permitirá fortalecerse aún más», explicó.

Indicó además que «independientemente de si se forma como la Tormenta Melissa o si transita como un disturbio atmosférico fortalecido, desde esta tarde se sentirán algunos efectos indirectos en República Dominicana».

«Vientos y núcleos nubosos asociados a la circulación del disturbio provocarán lluvias entre moderadas y fuertes esta tarde y noche hacia el este, sureste, sur, Cordillera Central, noreste y algunas comunidades de la zona fronteriza», advirtió.

Los próximos días

Mañana martes, Suriel preveé que el fenómeno continuará intensificándose justo al sur de RD: los períodos lluviosos incidirán en gran parte del país con descargas eléctricas y algunas ráfagas de viento.

Ya para el miércoles se espera que el disturbio incremente hasta ser una depresión o tormenta al suroeste del territorio dominicano: un evento muy lluvioso se establecerá en gran parte del país, elevando el potencial de inundaciones repentinas y desbordamientos de ríos y cañadas.

«Estaremos vigilando su evolución en las próximas horas por si surgen nuevos cambios», concluyó.

