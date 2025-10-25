¡Alerta roja y apego a las orientaciones!

Las demostraciones de que sin golpear directamente al territorio nacional y con solo asomarse, la tormenta Melissa es capaz de repartir lluvias de potencialidad catastrófica deben recibirse como un llamado a la sociedad a actuar con extremas precauciones y tacto y a suponerse en presencia de una agresión atmosférica mayor que ya comenzó que tiene paralizada múltiples actividades, inunda espacios importantes, daña estructuras y pone en riesgo la vida; un fenómeno con augurios de imprevisible duración y supuesto a intensificarse a corto plazo. Que asombra y alarma a científicos que ante los perfiles de este acontecer lo sienten como comportamiento dramáticamente fuera de lo común. Unas 24 horas antes a su posición actual en el mar Caribe, la intensa tempestad hacía sus primeros estragos sobre la región Sur principalmente afectando servicios básicos.

Dejando ya a medio millón de habitantes sin agua potable, daños significativos en vías interurbanas y derrumbes de suelos que perdieron consistencia por un grado extremo de humedad por precipitaciones que resultan más intensas que las pronosticadas.

La colectividad dominicana se encuentra en este momento remitida enfáticamente a alinearse disciplinadamente a las recomendaciones que para preservarla de daños personales y materiales, parten de los organismos correspondientes convocados a ejercer autoridad con lineamientos para capear con éxito esta fase de inclemencias que colocan a la geografía nacional en el umbral de posibles perjuicios humanos y económicos.

Es fundamental anticiparse a lo peor con racionalidad para no permanecer en hábitats situados sobre terrenos vulnerables a la acumulación de agua, a las crecidas de ríos y arroyos o en bordes de hondonadas que pierden consistencia con rapidez a causa de lluvias descomunales. Las recomendaciones de permanecer en el hogar si no hay riesgos en este, son dirigidas, principalmente, a la gente de conducta temeraria.

Esa que llega al extremo de tomar las emergencias para lo disoluto y lo festivo a plena calle y que se siente burdamente convocada por las contingencias a echar la casa por la ventana con bebentinas y escándalos.

El país ha estado siendo llevado previsora y organizadamente por el Gobierno hacia los aprestos que demandan las circunstancias y de los que, bien llevados, depende la minimización de consecuencias negativas para la sociedad de una desastrosa expresión de las fuerzas de la naturaleza.

De la buena voluntad, el civismo y la capacidad ciudadana de asociarse para actuaciones conjuntas para el bien colectivo va a depender mucho que la cohorte de aguaceros fenomenales y turbulencias despiadadas de la tal Melissa resulten del menor perjuicio posible. Esto es serio, grave y ominoso y como tal habrá que sobrellevarlo.