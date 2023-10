ALERTA. Sobre las poéticas “Reflexiones” de María Isabel Díaz

Conocí a la simpática y talentosa poeta María Isabel Díaz hace muchos años. Quizás debió de haber sido en 1973 o 74. En los primeros años de existencia del Partido de la Liberación Dominicana. Tiempo en que ella frecuentaba la Casa Nacional del PLD acompañada de quien fuera, a la sazón, su esposo, el compañero Amiro Cordero Saleta, articulista de Vanguardia del Pueblo, periódico de dicho partido.

Me alegraba verlos llegar a la Casa Nacional en la avenida Independencia esquina Cervantes. A paso lento siempre los dos, con su buen ánimo, una sonrisa esbozada en cada rostro y darnos sus cálidos saludos. Alguna vez compartimos café en la Farmacia Carmina, establecimiento sito en las proximidades del local del Partido, donde los viejos peledeístas siempre íbamos a conversar y hasta a hacer reuniones.

La misma no solo vendía medicamentos, sino que fue una de las primeras farmacias que se diversificaron en la ciudad, al ofrecer no solo medicinas sino también jugos, refrescos, dulces, etc. Se habilitó un espacio donde podíamos sentarnos y conversar sin ser molestados ni molestar a las personas que compraban y se retiraban de inmediato.

(Por cierto, tengo pendiente escribir sobre ese gran peledeísta y boschista que fue Cordero Saleta. Quiero rescatarlo del olvido, y próximamente tomaré mi colección de ese periódico partidario para repasar sus valiosísimos escritos, analizarlos y destacar sus muchas virtudes escriturales y analíticas. Volver a su exquisita, sencilla y profunda manera de enfocar los problemas políticos, ideológicos, de sociología, organización, disciplina y otros tópicos del momento. Siempre con un claro propósito formativo, pedagógico).

En esos tiempos, yo no sabía que la entonces compañera María Isabel era poeta, ni tuvimos la oportunidad de conversar sobre temas literarios, sino políticos.

Muchos años después, y ya fenecido el compañero Cordero Saleta, la encontré de nuevo, esta vez en la tertulia que organizaba y dirigía el hoy extinto poeta Carlos Gómez Doorly, en Santo Domingo Colonial. Hablamos sobre literatura, me mostró algunos poemas y así reiniciamos nuestros encuentros.

Poeta y narradora María Isabel Díaz

Publicará su primer libro de poemas a los 87 años

Ahora, la poeta Díaz entregará a la imprenta su primera colección de poemas: “Reflexiones”. Una gran alegría para los dominicanos, porque podemos decir que ella es nuestra.Un regalo de la hermana isla de Borinquen a Quisqueya. O más bien compartirla, diciendo que es domínico-puertorriqueña, pues tiene toda una vida en nuestro país -desde 1964-.

Nació el 1 de octubre de 1936, en Humacao, Puerto Rico. Realizó estudios sociales en la Universidad de Puerto Rico. Es poeta y narradora. Se autodefine como “lectora voraz, amante de la literatura”. Pertenece a dos colectivos: “Mujeres de Roca y Tinta” y “Club Cultura SD Colonial”, este último auspiciado por el Centro Cultural de España en Santo Domingo.

Se ha propuesto publicar su primer libro ahora, a los 87 años de su edad. Lo hace con el mismo ánimo que una bisoña muchacha que da sus pininos en las letras, sus primeros pasos en el oficio de escribir y expone al público sus íntimas inquietudes creativas. Porque los años no le han quitado para nada el espíritu juvenil, la alegría de vivir, la proyección de planes futuros a largo plazo, porque -como debe hacerse para ser feliz- ella no piensa en la muerte sino en la vida, en disfrutarla y escribir los testimonios de esos encantos en forma de versos, poemas, reflexiones sublimes y alegres.

Como parte de su dinámica vejentud, es toda una cibernética que participa en las redes sociales con el mismo entusiasmo y alegría de una adolescente o adulta joven.

Le agradezco haberme otorgado el honor de escribir el prólogo para su primer libro. Con mucho gusto, asentí a su solicitud, y este texto que escribo es precisamente eso.

Las tres vertientes poéticas de María Isabel Díaz

Al leer lospoemas encontré que, desde el punto de vista del contenido, su escritura ofrece tres vertientes poéticas claramente definidas: a) Mística. b) Amorosa o amatoria y c) Social. Veamos en detalle en qué consisten esos tres tópicos de nuestra poeta.

Al enviarme sus poemas, he escrito estas palabras para el frontispicio del libro, y las publicaré como parte de mi columna dominical del periódico Hoy.

Es decir, que, con el permiso de la autora, sucederá algo poco frecuente: el prólogosaldrá publicado antes que el libro. Esto, en vez de hacer daño a sus “Reflexiones”, es una gran ventaja, puescreará en las mentes de sus potenciales lectores el deseo de leer el libro.

El próximo domingo, continúo.