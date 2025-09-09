El expresidente dominicano Hipólito Mejía y los demás integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) denunciaron este lunes que la líder opositora venezolana María Corina Machado ha recibido amenazas contra su vida e integridad personal, presuntamente emitidas por el Gobierno de Nicolás Maduro.

En una declaración, los exmandatarios advirtieron de que las expresiones oficiales constituyen una apología del crimen y recordaron que este tipo de amenazas ya han derivado en hechos violentos contra líderes políticos en la región.

Los firmantes alertaron que las advertencias contra Machado se inscriben en un patrón documentado por Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

El grupo pidió a la comunidad internacional, en particular a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a los Gobiernos de Colombia y Brasil, que garanticen la protección de la dirigente opositora.

«Adquiere gravedad dicha amenaza, pues también es cierto que se hace repetitiva en la región la apelación al asesinato de los líderes políticos más importantes, cuyos mensajes hablan del rescate de las libertades y del castigo de quienes usan a la política para coludir con las formas de criminalidad organizada, en lo particular la del narcotráfico», señala la declaración.

Leer más: Maduro: 1,200 misiles apuntan a Venezuela

En ese sentido mencionó los asesinatos del candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, el periodista y político ecuatoriano Fernando Villavicencio y el oficial venezolano Ronald Ojeda, disidente político refugiado en Chile.

Los firmantes

Además de Mejía, la declaración fue suscrita por los expresidentes Mauricio Macri, de Argentina; Carlos Mesa y Jorge “Tuto” Quiroga, de Bolivia; Eduardo Frei, de Chile; Iván Duque, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, de Colombia; Carlos Alvarado, Óscar Arias, Rafael Ángel Calderón, Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís y Miguel Ángel Rodríguez, de Costa Rica; Osvaldo Hurtado, Jamil Mahuad, Lenín Moreno y Guillermo Lasso, de Ecuador; y Alfredo Cristiani, de El Salvador.

También la respaldaron Mariano Rajoy de España; Felipe Calderón y Vicente Fox de México; Nicolás Ardito Barletta, Mireya Moscoso y Ernesto Pérez Balladares de Panamá; Mario Abdo, Federico Franco y Juan Carlos Wasmosy de Paraguay, y Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti de Uruguay.