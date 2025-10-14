Alex Bueno da una impactante confesión luego de ser sometido a una operación

  • Hoy
Alex Bueno da una impactante confesión luego de ser sometido a una operación

Alex Bueno

El cantante Alex Bueno sorprendió este martes a sus seguidores al compartir que, tras ser sometido a una delicada cirugía en la cabeza, donde le extirparon un pequeño tumor. y luego de examinarlo “descubrieron que contenía células cancerosas”.

La información fue dada a conocer a través de un video compartido en su red social Instagram.

“Como pueden ver, me siento bien, pero los médicos me han recomendado someterme a un tratamiento durante las próximas semanas, con el fin de asegurarnos de que no quede ninguna de esas células malas en mi cuerpo”, expresó el intérprete de “Querida” y “Corazón de niño”.

Alex Bueno

A pesar del diagnóstico, Alex Bueno aseguró que mantiene la fe intacta y que su fortaleza proviene de su creencia en Dios y la Virgen.

Aunque esta noticia ha traído desafíos inesperados, “sigo aferrado a mi fe, a la fuerza y la convicción de que Dios y la Virgen me acompañan en cada paso. Confío en su plan incluso cuando el camino es difícil de ver”, manifestó.

“Me siento rodeado de amor, gracias a las oraciones, aliento y apoyo de todos ustedes”, dijo.

Lee más: Salud de Alex Bueno: el motivo detrás de su intervención quirúrgica en Nueva York

1 18
Alex Bueno

“Estoy profundamente agradecido por todo eso, puede que no siempre pueda responder a sus mensajes, ya que me estoy enfocando en descansar, sanar y encontrar paz en medio de la tormenta”, añadió.

Concluyó diciendo que se “queda con quien me cuida, me quedo con quien me valora Con quien me hace reír y ríe conmigo de igual la hora”.

También leer: «Vámonos con Dios» : Alex Bueno sale del hospital y agradece apoyo de sus seguidores

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Alex Bueno da una impactante confesión luego de ser sometido a una operación
Alex Bueno da una impactante confesión luego de ser sometido a una operación
14 octubre, 2025
MP solicita 18 meses de prisión preventiva contra cuatro personas arrestadas en continuación operación Guepardo
MP solicita 18 meses de prisión preventiva contra cuatro personas arrestadas en continuación operación Guepardo
3 octubre, 2025
Salud de Alex Bueno: el motivo detrás de su intervención quirúrgica en Nueva York
Salud de Alex Bueno: el motivo detrás de su intervención quirúrgica en Nueva York
19 septiembre, 2025
«Vámonos con Dios» : Alex Bueno sale del hospital y agradece apoyo de sus seguidores
«Vámonos con Dios» : Alex Bueno sale del hospital y agradece apoyo de sus seguidores
14 septiembre, 2025
Cómo sigue Alex Bueno y la razón por la que fue hospitalizado
Cómo sigue Alex Bueno y la razón por la que fue hospitalizado
12 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

¿Les digo algo?

¿Les digo algo?

Creatividad y silencio

Creatividad y silencio

Relevancia del sector privado en China

Relevancia del sector privado en China

Llega la carrera más esperada de la ciudad

Llega la carrera más esperada de la ciudad

Técnicos superiores: la apuesta para la cocina dominicana

Técnicos superiores: la apuesta para la cocina dominicana

Entusiasta Bienvenida a una Navidad tradicional

Entusiasta Bienvenida a una Navidad tradicional

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo