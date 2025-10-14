El cantante Alex Bueno sorprendió este martes a sus seguidores al compartir que, tras ser sometido a una delicada cirugía en la cabeza, donde le extirparon un pequeño tumor. y luego de examinarlo “descubrieron que contenía células cancerosas”.

La información fue dada a conocer a través de un video compartido en su red social Instagram.

“Como pueden ver, me siento bien, pero los médicos me han recomendado someterme a un tratamiento durante las próximas semanas, con el fin de asegurarnos de que no quede ninguna de esas células malas en mi cuerpo”, expresó el intérprete de “Querida” y “Corazón de niño”.

Alex Bueno

A pesar del diagnóstico, Alex Bueno aseguró que mantiene la fe intacta y que su fortaleza proviene de su creencia en Dios y la Virgen.

Aunque esta noticia ha traído desafíos inesperados, “sigo aferrado a mi fe, a la fuerza y la convicción de que Dios y la Virgen me acompañan en cada paso. Confío en su plan incluso cuando el camino es difícil de ver”, manifestó.

“Me siento rodeado de amor, gracias a las oraciones, aliento y apoyo de todos ustedes”, dijo.

Alex Bueno

“Estoy profundamente agradecido por todo eso, puede que no siempre pueda responder a sus mensajes, ya que me estoy enfocando en descansar, sanar y encontrar paz en medio de la tormenta”, añadió.

Concluyó diciendo que se “queda con quien me cuida, me quedo con quien me valora Con quien me hace reír y ríe conmigo de igual la hora”.