  • Hoy
Alex Bueno

El cantante Alex Bueno experimentó recientemente un episodio de hipoglucemia, lo cual complicó su estado de salud.

Así lo dio a conocer este jueves sus manejadores a tráves de sus redes sociales.

«Es una condición caracterizada por niveles anormalmente bajos de glucosa en la sangre. Los médicos dicen que esto pudo ocurrir por exceso de trabajo, agotamiento o estrés», explicaron.

En los últimos meses, el intérprete de «Que vuelva» es prediabético, y «ha estado llevando una agenda muy apretada de presentaciones y actividades concernientes a su carrera, lo que no le ha permitido llevar una vida normal en cuanto a descanso y alimentación adecuada, y esto ha provocado esta situación».

Actualmente, Alex Bueno se encuentra interno y bajo los cuidados médicos correspondientes.

Los doctores le han recomendado reposo absoluto en los próximos días para garantizar una recuperación estable.

A raíz de esta situación, se anunció la suspensión de las próximas presentaciones del artista.

«Pedimos disculpas al público y a los empresarios por la suspensión de las próximas presentaciones, ya que nuestra prioridad es cuidar de la salud de nuestro artista para poder ofrecerles siempre lo mejor», indicaron.

«Fue un desafío, pero estamos tomando las medidas necesarias para gestionarlo y esperamos volver pronto, con más energía y estar de vuelta en los escenarios con todos ustedes», añadieron.

Asimismo, agradecieron a todos los seguidores y colegas que han mostrado preocupación por su estado de salud y pidieron mantenerlo en sus oraciones.

«Gracias a todos los que se han preocupado por su salud y seguimos orando por la pronta recuperación de nuestro Alex Bueno», aseguraron.

El equipo del intérprete anunció que próximamente informarán, a través de sus redes sociales, las nuevas fechas de presentaciones, una vez su estado de salud lo permita.

Alex bueno

De inmediato, colegas y fanáticos han expresado sus sentimientos al artista, a continuación algunos de ellos:

@alexmatosoficial: Amado Tocayo, oro en este momento para que El Todopoderoso te restaure la salud. Que puedas levantarte de esa cama y retomes tu vida habitual. Oro para que cada paso que des en la vida, te acerque más a Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. En el nombre de Jesús te bendigo. Amén.

@eltorito33: Dios hará la obra querido amigo. Estamos contigo.

@cheddyg: Confiada en que Dios lo sane pronto , la prioridad es su salud! 

@laviejafefard: Pronta recuperación mi Alex

@elchavaldelabachata: Con Dios todo saldrá bien.

@joeverasoficial: Dios te acompañe en cada momento de tu vida, y en este momento pido a Dios pronta recuperación querido y admirado @alexbuenomundial

@elprodijiord: Pronta recuperación, hermano Alex.

@kinitomendez: Mi hermano Alex que Dios Todopoderoso cuide de ti y te bendiga con pronta mejoría. Te queremos.

Alex Bueno
