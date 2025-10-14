

El puertorriqueño Alex Cintrón inicia su etapa como dirigente de los Leones del Escogido con la meta clara de defender el campeonato conquistado la pasada temporada en la Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM). Con una trayectoria que incluye cuatro participaciones en la Serie Mundial con los Houston Astros —y dos títulos—, Cintrón llega al béisbol dominicano con una mentalidad firme y una estrategia

probada: ganar desde la preparación y los fundamentos.

El nuevo capataz escarlata aseguró sentirse listo para el desafío que representa dirigir en

una liga tan exigente como la LIDOM. Su enfoque combina la calma bajo presión con una

ejecución disciplinada en todos los aspectos del juego. En los entrenamientos iniciales, ha

dejado claro que el trabajo en equipo, la concentración y la consistencia serán esenciales

para repetir el éxito del año anterior.

Cintrón ha conformado un cuerpo técnico de alto nivel, encabezado por Wellington

Cepeda y Tony Díaz, quienes aportan amplio conocimiento del circuito dominicano. A

ellos se suma Carlos Peña, exjugador y ahora gerente general, cuya experiencia y visión

sobre la dinámica del torneo añaden profundidad a la estrategia del equipo.

El dirigente ha enfatizado que el pitcheo y la defensa serán los pilares del Escogido. Bajo

su mando, el conjunto priorizará el control del juego, el corrido inteligente de bases, los

toques de sacrificio y la ejecución precisa de jugadas pequeñas, aspectos que considera

determinantes en partidos cerrados. La adaptación a las condiciones particulares de cada

estadio también forma parte de su plan, aprovechando las características del Estadio

Quisqueya y ajustando tácticas según el entorno.

En cuanto al roster, Cintrón valora el equilibrio entre veteranos experimentados y jóvenes

talentosos, combinación que aporta estabilidad y energía a la plantilla. Los jugadores

jóvenes ofrecen velocidad y dinamismo, mientras que los más veteranos brindan liderazgo

y conocimiento situacional, lo que permitirá al equipo mantener la competitividad a lo largo

de la campaña.

El dirigente apuesta por una filosofía de juego disciplinada y adaptable, basada en la

experiencia adquirida en Grandes Ligas y en las ligas invernales del Caribe. Para él, repetir

el campeonato dependerá de mantener la consistencia, fortalecer la defensa y ejecutar con

inteligencia en cada situación.

Con esa visión, Alex Cintrón busca consolidar un proyecto que combine estrategia,

preparación y mentalidad ganadora, con el objetivo de mantener a los Leones del

Escogido en lo más alto del béisbol invernal dominicano.