En el capítulo de esta semana en Hoy en el Espectáculo, el veterano comentarista de espectáculo, presentador y animador Alex Macías abordó una de las polémicas más comentadas en torno a los nominados en los Premios Soberano. A la pregunta de si algunos artistas fueron dejados fuera por intereses personales dentro de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), Macías no dudó en confirmar que efectivamente existe un manejo de relaciones públicas que influye directamente en las nominaciones.

«Sí, claro que sí. Eso se sabe, hay un manejo de relaciones públicas. Si tú no lo pagas, si no tienes un doliente, no tienes un relacionista público, no solo dentro de Acroarte, sino dentro de cualquier premiación internacional, lamentablemente, si tienes mucha calidad e hiciste un gran trabajo, es muy difícil obviarte, pero si hay otras opciones, pasas a un segundo plano», expresó Macías, señalando que las relaciones personales juegan un papel crucial en el reconocimiento en estos eventos.

Este comentario surge a raíz de las recientes críticas tras el anuncio de las nominaciones a los Premios Soberano 2025, donde muchos notaron que algunos artistas que habían tenido un gran impacto durante el año no figuraron en la lista, mientras que otros, con menos resonancia, sí fueron nominados.

Macías también destacó la importancia de tener a alguien que «vele por tus intereses» dentro de Acroarte o cualquier otra premiación internacional, enfatizando que en este tipo de eventos es esencial contar con un «doliente», una figura que pueda garantizar tu visibilidad y relevancia dentro de las votaciones.

El caso de Yailin: un ejemplo claro de controversia

En HOY en el Espectáculo Podcast, Macías puso como ejemplo a la artista Yailin, «La Más Viral», quien ha estado en múltiples premios internacionales como Premio Juventud, Premio Lo Nuestro, y ha sido invitada al programa El Gordo y La Flaca en diversas ocasiones. A pesar de su notoriedad, Yailin no fue nominada a los Premios Soberano este año.

Según algunos miembros de Acroarte, su estilo musical no calificaría, una controversia que Macías descalifica como «tonterías», argumentando que la artista estuvo en la edición pasada del evento y que, si bien su música puede ser polémica, ha tenido un impacto considerable en el público.

Polémicas históricas de los Premios Soberano

Las declaraciones de Macías no son un caso aislado. A lo largo de la historia de los Premios Soberano, han existido numerosos episodios que han causado controversia. En 1985, por ejemplo, un pianista agredió a una cantante lírica tras perder el premio, en un gesto de indignación por la decisión de los jurados. También recordamos el escándalo protagonizado por Freddy Beras Goico en 1987, quien dejó la ceremonia en protesta por la baja cantidad de la donación destinada a la familia de Julio César Matías «Pololo».

Otro caso sonado fue el de Ángela Carrasco en 1998, quien lanzó un ultimátum a Acroarte diciendo que solo volvería a participar si le otorgaban el Gran Casandra, un premio que no recibiría hasta 2024, 26 años después.

Y no podemos olvidar la famosa «Masacre al Casandra» de 2008, cuando El Lápiz Conciente lanzó una canción criticando fuertemente la premiación por lo que él percibía como favoritismo dentro de Acroarte, un reclamo que resonó por años dentro de la industria.

¿Un sistema de premios perfecto?

Las controversias sobre los Premios Soberano siguen siendo una constante, pero lo cierto es que muchos artistas continúan luchando por su lugar en un escenario que, como bien señala Macías, no solo depende del talento, sino de las conexiones y los recursos que se tengan para impulsar esa visibilidad. A pesar de las críticas, los Premios Soberano siguen siendo un referente importante para el reconocimiento del talento artístico en República Dominicana, aunque siempre con un trasfondo que genera debates sobre la transparencia y la equidad en su proceso de selección.

Este año, como cada uno, el público espera ver si las polémicas se resuelven de alguna manera o si las mismas dinámicas de relaciones públicas continúan siendo las que dominan la premiación.

