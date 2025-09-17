El dominicano Alexander Ogando llegó este miércoles en primer lugar en la carrera de los 200 metros planos y clasificó a las semifinales del Mundial de Atletismo.

El velocista hizo un tiempo de 20.10 segundos.

El segundo puesto lo tuvo Wayde Van Niekerk con tiempo de 20.19 segundos.

Mientras que el tercer peldaño fue para Timothé Mumenthaler con marca de 20.39.

Otros triunfos dominicanos

La velocista dominicana, campeona mundial en los 400 metros, Marileidy Paulino, avanzó este martes a la final de su modalidad en el Campeonato Mundial de Atletismo, que se celebra en Japón, pero lo hizo de una manera inesperada. Quedó en segundo lugar, aún cuando dominó por completo la carrera, hasta los segundos finales.

La gran final de los 400 metros femenino será mañana jueves a las 9:34 (hora dominicana).

La criolla dominó la carrera durante más de 350 metros, pero al final bajó el ritmo antes de acercarse a la meta.

Esta vez, no calculó bien y la atleta de Polonia, Natalia Bukowieka, al ver el descuido le pasó por el lado para terminar en primero con tiempo de 49.67.

Marileidy Paulino

Paulino dijo a la prensa internacional: “Quería gastar la menor cantidad de energía posible para llegar a la final”, dijo la dominicana de 28 años.

Y abundó: “Siempre estoy motivada para superarme. Estaré siempre ahí mientras mi cuerpo lo permita. Si Dios me lo permite, puedo hacer historia”.

El tiempo de Paulino fue el séptimo mejor de las ocho clasificadas a la final, incluyendo a la cubana Roxana Gómez (49,78) que avanzó tras llegar segunda en su semifinal.

La carrera por el título será este viernes en el Estadio Nacional de Tokio.