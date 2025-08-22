Alexander Ogando conquista el 1er lugar de 200 metros planos de la Liga Diamante

Alexander Ogando conquista el 1er lugar de 200 metros planos de la Liga Diamante

Alexander Ogando

El velocista dominicano Alexander Ogando logró el primer lugar en la prueba de los 200 metros planos de la Liga Diamante en el estadio King Baudouin, Bruselas como parte del calendario de la World Athletics.

Ogando terminó con un tiempo de 20 segundos y 16 centésimas, superando en el tramo final al estadounidense Robert Gregory, quien logró 20.19, y al nigeriano Udodi Onwukurike, que terminó tercero con 20.29. 

Puede leer: Liranyi da primer oro a RD en Juegos Panam Junior

El oriundo de San Juan aseguró su clasificación para la gran final del circuito, programada para el próximo 28 de agosto en Zúrich, Suiza.

Con el triunfo en la capital de Europa alcanzó 19 puntos en la clasificación general de la Liga Diamante, ubicándose en la cuarta posición detrás del liberiano Joseph Fahnbulleh (29), el botswano Letsile Tebogo (23) y el estadounidense Courtney Lindsey (22).

