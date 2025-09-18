El dominicano Alexander Ogando disputará en Tokio su tercera final mundial de 200

El dominicano Alexander Ogando disputará en Tokio su tercera final mundial de 200

El dominicano Alexander Ogando disputará la final de los 200 metros lisos de los Mundiales de atletismo de Tokio tras quedar segundo de su serie, con un tiempo de 19.98, en las semifinales, solo por detrás del estadounidense Kenny Bednarek (19.88).

Ogando, entrenado por Félix Sánchez, está demostrando mayor rendimiento sobre la pista en los 200 metros, su verdadera prueba, después de correr también los 400, en los que no pasó la primera ronda.

En las semifinales, con una pista mojada por la lluvia, Ogando, con su inconfundible pelo teñido, logró quedar segundo y clasificarse para una final en la que también estarán los estadounidenses Noah Lyles y Kenny Bednarek, el jamaicano Bryan Levell, el botsuano Letsile Tebogo, el británico Zharnel Hughes, el sudafricano Sinesipho Dambile y el atleta de Zimbabue Piwanashe Makarawu.

Marileidy ante su carrera más difícil en su trayectoria

«Tuve un comienzo lento pero terminé con fuerza y ​​aseguré el segundo puesto automático. Estoy feliz de estar entre los mejores hombres del mundo. Disciplina, dedicación, concentración y seguir a mi entrenador, eso es lo que me ha llevado tan lejos en este deporte», dijo el atleta dominicano tras acabar la carrera.

Ésta será la tercera final mundial de 200 que dispute el sanjuanero, tras la de Eugene 2022 (quinto) y Budapest 2023 (séptimo). 

