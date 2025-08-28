Alexander Ogando logra tercer lugar en finales de Liga Diamante

El velocista dominicano Alexander Ogando alcanzó el tercer lugar en la carrera de 200 metros en la final de la Liga Diamante con un tiempo de 20.14 segundos.

Ogando solo fue superado por el estadounidense Noah Lyles con 19.74 segundos y el botswano Letsile Tebogo con 19.76 segundos.

Puede leer: ¿Quién es Pablo Rosario, el dominicano fichado por el Oporto?

El desempeño de Ogando durante la Liga Diamante lo posiciona como uno de los principales velocistas del mundo y como uno de los competidores destacados de la categoría de 200 metros.