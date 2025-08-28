Alexander Ogando logra tercer lugar en finales de Liga Diamante

  • Hoy
Alexander Ogando logra tercer lugar en finales de Liga Diamante

Alexander Ogando

El velocista dominicano Alexander Ogando alcanzó el tercer lugar en la carrera de 200 metros en la final de la Liga Diamante con un tiempo de 20.14 segundos.

Ogando solo fue superado por el estadounidense Noah Lyles con 19.74 segundos y el botswano Letsile Tebogo con 19.76 segundos.

Puede leer: ¿Quién es Pablo Rosario, el dominicano fichado por el Oporto?

El desempeño de Ogando durante la Liga Diamante lo posiciona como uno de los principales velocistas del mundo y como uno de los competidores destacados de la categoría de 200 metros.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Alexander Ogando logra tercer lugar en finales de Liga Diamante
Alexander Ogando logra tercer lugar en finales de Liga Diamante
28 agosto, 2025
¡Sintoniza! A esta hora correrá Marileidy Paulino en la Liga Diamante
¡Sintoniza! A esta hora correrá Marileidy Paulino en la Liga Diamante
28 agosto, 2025
¡Ogando se luce! gana en los 200 metros de la liga diamante
¡Ogando se luce! gana en los 200 metros de la liga diamante
23 agosto, 2025
Alexander Ogando conquista el 1er lugar de 200 metros planos de la Liga Diamante
Alexander Ogando conquista el 1er lugar de 200 metros planos de la Liga Diamante
22 agosto, 2025
Marileidy Paulino conquistó la parada de Liga Diamante en Polonia
Marileidy Paulino conquistó la parada de Liga Diamante en Polonia
16 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Educación sin familia: un mal a corregir

Educación sin familia: un mal a corregir

Nuestras afrentosas primacías

Nuestras afrentosas primacías

“Eso es violencia”: cuando se hace imprescindible llamar las cosas por su nombre 

“Eso es violencia”: cuando se hace imprescindible llamar las cosas por su nombre 

Nos hemos vuelto un pueblo cochino

Nos hemos vuelto un pueblo cochino

¿Cuántas vidas caben en el expediente de la indiferencia?

¿Cuántas vidas caben en el expediente de la indiferencia?

¿Qué le conviene a Al Horford?

¿Qué le conviene a Al Horford?

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo