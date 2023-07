Algo de todo

La mayonesa es un excelente acondicionador para el cabello y fortalece las uñas. Alivia el ardor de las quemaduras del sol. También es un buen lustrador de madera

Leyes rarísimas que todavía están vigentes en los Estados Unidos: En el estado de Vermont está prohibido silbar debajo del agua para proteger a los delfines y ballenas, pero Vermont no tiene salida al mar. En Ohio, la policía puede morder a los perros para “tranquilizarlo”. En Iowa los hombres no pueden besar a una mujer con bigotes. En Nebraska no se puede eructar ni estornudar en las iglesias, como tampoco cazar ballenas y Nebraska no tiene costa que de al océano. En Oklahoma no se le puede hacer cara fea a los perros.

En el estado de Idaho no es permitido pescar montado en la espalda de un animal. Si agarran a una persona robándose un jabón en Arizona, tendrá que bañarse hasta que la pasta de jabón se gaste. En el estado de New York esta prohibido guardar un cono de helado en un bolsillo. En Alaska, no se puede entrar a una barbería con un flamingo ni ver a un alce desde un avión. En Rhode Island es en contra de la ley morder a otra persona. En Illinois es ilegal dormir en una fabrica de queso, lechería o cualquier fabrica de alimentos. En Gainsville, Georgia, solo se permite comer pollo frito con las manos.

Las aceitunas verdes y negras son casi lo mismo, las negras indican que han madurado por completo y contienen más calorías. Las aceitunas para elaborar el aceite verde se recolectan de noviembre a enero y las que se empacan en frascos se recogen con anterioridad. Consumir aceitunas combate la anemia por su alto contenido en hierro. Fortalecen el sistema inmune si se comen de 5 a 7 aceitunas diarias. Por su contenido en fibras, mejoran la digestión y por los antioxidantes y vitaminas E y D, mejoran la piel.

Le invitamos a leer: ¿Qué debo hacer si reconozco que necesito cambiar?