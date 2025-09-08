Islandia tiene varias particularidades. Una de ellas es que tiene su propio sistema de apellidos por lo que miembros de una misma familia pueden tener apellidos diferentes. Cuando un matrimonio tiene un hijo, su apellido se forma agregando el sufijo “son” al nombre de su padre o madre, y si es de una niña se formaría agregando el sufijo “dóttir”, que significan literalmente “hijo” e “hija” respectivamente.

Otra alternativa es que pueden agregar el sufijo “bur” a su nombre que simplemente significa “niño” sin identificarse con ninguno de los padres. Para los nombres de los recién nacidos, tienen una lista limitada aprobada por el gobierno islandés. Esto es para preservar la cultura y lengua islandesas. Si los padres quieren usar un nombre no aprobado tienen que solicitar un permiso especial.

Como Islandia es una isla de poca población, en el 2010 crearon una aplicación de consulta para saber si una persona está relacionada familiarmente con otra por si establecen relaciones sentimentales. También la lectura es su pasatiempo favorito, publica la mayor cantidad de libros per cápita del mundo. El período entre finales de septiembre y noviembre, lo llaman “la inundación de libros de Navidad” porque se adquieren para regalos que se entregan el 24 de diciembre, una de las noches donde más leen los islandeses, una tradición creada durante la Segunda Guerra Mundial cuando no había importaciones, pero el papel aún era bastante barato, por lo que los libros se convirtieron en el regalo perfecto de Navidad.

Leer: Algo de todo

Otra costumbre local es que dejan a sus bebes dormir en el exterior a temperaturas bajo cero con ropa de invierno, ellos aseguran que eso estimula el sistema inmunológico de los niños y contribuye a un mejor descanso.

Islandia tiene la mayor población con cabellos rubios naturales del mundo.