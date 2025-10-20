Algo de todo

Algo de todo

Elsa Ramírez de Miura

La pizza, como concepto de masa de pan con ingredientes encima, data de la antigua Grecia, donde se servía el “plakuntos”, que era un pan con especias, ajo y cebolla. Se sabe que los etruscos aliñaban sus panes planos con diversos ingredientes como olivos, pasas y hierbas aromáticas. La “focaccia”, con el mismo concepto de hoy, de masa muy fina, era muy consumido por los soldados del Imperio romano.

Se dice que la pizza como la conocemos en nuestros tiempos, se originó en Nápoles, Italia, en el siglo XVII, popular entre la población pobre quienes la preparaban con ajo, perejil y aceite de oliva. El tomate llegó a Italia desde España en el año 1554, con la idea de que era venenoso. Superando esa creencia, ya en el siglo XVIII se utilizaba la salsa de tomate en la preparación de la pizza junto al queso que se elaboraba con leche de yegua y posteriormente con leche de búfala, conocido como queso mozzarella.

Puede leer: Algo de todo

El origen de la palabra “pizza” ´proviene de “pinsa” del latín “pinsere” que significa machacar, aplastar. La pizzeria en el concepto moderno más antigua que se conoce, se dice que es la “Pizzeria Port´Alba” o “Puerta Blanca” quienes iniciaron su producción en 1738 y para 1830 vendían las pizzas estilo restaurant donde podían degustarse en el mismo lugar.

La pizza marinara o marinera, no debe su nombre a que contuviera productos del mar, si no que era muy consumida por los pescadores de la bahía de Nápoles. La pizza margarita se le atribuye a Raffaele Esposito en 1889, cocinero napolitano, que para la visita del rey Umberto I y la reina Margarita Teresa de Saboya, les preparo tres pizzas distintas y la reina escogió la que se le asemejaba a la bandera italiana con el verde de la albahaca, el blanco del queso mozzarella y el rojo del tomate. A partir de ese momento la pizza fue llamada Margarita en honor a la reina.

Elsa Ramírez de Miura

Elsa Ramírez de Miura

Publicaciones Relacionadas

Algo de todo
Algo de todo
20 octubre, 2025
RD, Italia, España, PR, Colombia, Venezuela: los movimientos del serbio Antun Mrdeza, supuesto líder de una red internacional de tráfico de cocaína
RD, Italia, España, PR, Colombia, Venezuela: los movimientos del serbio Antun Mrdeza, supuesto líder de una red internacional de tráfico de cocaína
19 octubre, 2025
El puente con el tramo colgante más largo del mundo
El puente con el tramo colgante más largo del mundo
2 octubre, 2025
Italia realiza el primer vuelo comercial con transporte de perros de gran tamaño
Italia realiza el primer vuelo comercial con transporte de perros de gran tamaño
23 septiembre, 2025
Verstappen gana el GP de Italia
Verstappen gana el GP de Italia
8 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

La menopausia: ¿Cómo manejarla?

La menopausia: ¿Cómo manejarla?

Erreway hizo vibrar Santo Domingo en una noche inolvidable bajo la lluvia

Erreway hizo vibrar Santo Domingo en una noche inolvidable bajo la lluvia

“Superbo” Shohei Ohtani lleva a Dodgers a Serie Mundial

“Superbo” Shohei Ohtani lleva a Dodgers a Serie Mundial

Pelota invernal: Licey, Gigantes, Estrellas y Leones ya tienen nueva fecha tras partidos pospuestos

Pelota invernal: Licey, Gigantes, Estrellas y Leones ya tienen nueva fecha tras partidos pospuestos

Edición impresa, sábado 18 de octubre de 2025

Edición impresa, sábado 18 de octubre de 2025

#SinFiltro: Redefiniendo el propósito, claves para construir la vida que deseas

#SinFiltro: Redefiniendo el propósito, claves para construir la vida que deseas

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo