“Algún día estaré a tu lado”, dice Eduardo Estrella a hijo

Los restos de Eduardo Guarionex, hijo del ministro de Obras Públicas Eduardo Estrella y Arelis Cruz; hermano de Rocío, Paula y Mabel, fueron sepultados ayer en el cementerio Fuente de Luz, donde la tristeza y el abrazo solidario se pusieron de manifiesto.

“Si el Señor me hubiera preguntado le hubiera dicho que me llevara a mí primero, pero es su voluntad, no la cuestiono y la respeto. Sólo le pido a Dios que nos de fortaleza para soportar esta pérdida. Me siento gratamente orgulloso del hijo que tuve. Nos tratábamos como amigos, hermanos y compañeros”.

Así se expresó el expresidente del Senado al despedir a su hijo Eduardo Guarionex, de 35 años, en la misa de cuerpo presente oficiada por el arzobispo de Santiago, Héctor Rafael Rodríguez y posterior sepelio, actos a los que asistieron el presidente Luis Abinader, su esposa y primera dama Raquel Arbaje y la vicepresidenta Raquel Peña.

“La última vez que hablamos me dijo: papi hablamos mañana y ahora yo te digo, algún día estaré a tu lado”, dijo con profunda nostalgia mientras hablaba con tono interrumpido por las lágrimas.

Estrella manifestó que su hijo era su confidente y dijo que, a pesar de su corta edad, tenía la madurez de ser su consejero y poseía un gran sentido de la honestidad y la responsabilidad como ciudadano.

“Cuando el Presidente me llamó, lo más lejos que yo tenía era que mi hijo estaba ahí”, expresó durante las honras fúnebres, donde agradeció la muestra de solidaridad que ha recibido del jefe de Estado, compañeros de trabajo y de partido, amigos políticos y relacionados en este momento de dolor.

Eduardo Guarionex, quien murió junto a su esposa Alexandra Grullón en Jet Set, tenía 10 meses de casado, fue viceministro de Vivienda y Edificaciones. El 21 de este mes cumpliría 36 años.

En la misa el arzobispo Héctor Rafael Rodríguez dijo que la única manera de mantener viva la esperanza en medio de la tragedia es aferrándose a Dios y señaló que este hecho ha conmocionado al país y debe servir de lección para no tropezar con la misma piedra.

Habla Abinader

El presidente Luis Abinader reiteró su sentimiento de dolor y tristeza por la tragedia pero al mismo tiempo garantizó que buscarán las respuestas a “qué pasó, cómo pasó y porqué pasó”.

“Mientras esa respuesta llegue, vamos a llorar a nuestra gente. Estamos muy apenados y el pueblo dominicano está en luto con la enorme cantidad de fallecimientos”, expresó aún consternado por lo sucedido. Dijo que sólo Dios puede reconfortar el dolor de las familias de las víctimas. “Lo sentimos mucho con la enorme cantidad de fallecimientos, estos son momentos de ver a Dios y estar con Dios. Y solamente él nos puede reconfortar en esta situación”, apuntó.

Muestras de solidaridad

A las honras fúnebres fueron una gran cantidad de funcionarios del Gobierno, autoridades municipales, legisladores y dirigentes políticos de todos los partidos, líderes empresariales y sindicales, quienes manifestaron su pesar por la tragedia. “Nos unimos al dolor de toda la familia que ha perdido a un ser querido, como es el caso de nuestro amigo Eduardo Estrella que perdió a un hijo”, sostuvo Marcos Santana, presidente de la ACIS.

“Todos estamos viviendo un momento de dolor. Estamos impactados por este acontecimiento y los familiares tendrán la resignación que sólo Dios nos da”, dijo Víctor D´Aza, presidente de la Liga Municipal Dominicana.

“La tragedia ocurrida en el Jet Set ha conmovido a toda la sociedad y nos llama a buscar más de Dios y ser más empáticos y pedirle a la sociedad que ore por las familias de las personas que han fallecido”, señaló Víctor Fadul, quien es dirigente del PLD.