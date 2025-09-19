Algunas escuelas SDE sin dolientes y precariedades

Desde escuelas con baños sin agua, abanicos, falta de maestros, infraestructuras sin terminar y hasta ser blanco de vandalismo son tan solo algunos de los problemas donde docentes de diversos centros educativos de Santo Domingo Este imparten docencia a un mes del inicio del nuevo año escolar.

Lo peor de la situación es como los padres dicen no tener otra opción y envían a sus hijos a esos precarios centros y como el personal de apoyo se ha acostumbrado a trabajar ante la mirada de dejadez de las autoridades por brindar espacios más dignos para el desarrollo de una educación de calidad.

Un caso es el Politécnico Evangelina Santos de Bergés, en la Ciudad Juan Bosch, su coordinador Angel Guerrero, narró que desde su inauguración en el 2023 no ha recibido ninguna respuesta ya que les prometieron un aula digital y aún esperan la instalación de las computadoras.

De los 750 estudiantes matriculados Guerrero resaltó solo tener cinco conserjes disponibles para todo el centro provocando que los docentes y los mismos estudiantes se unan en la labor de limpieza ante la ausencia de ese personal.

En ese sentido, dijo que muchas aulas no tienen abanicos razón por la cual se han visto obligados a detener las clases de educación física ya que los estudiantes no tienen como refrescarse y tampoco les permite concentrarse en el desarrollo de sus otras clases. En un recorrido realizado en varios centros de la zona junto al presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP Eduardo Hidalgo y el Secretario de Equidad y Perspectiva de Género de la Seccional Brisas de Las Américas Pedro Alcalá se constató diversas problemáticas que han sido obstáculo para el desarrollo del calendario escolar.

Puedes leer: El lado brillante y el lado oscuro del regreso a clases en las escuelas dominicanas

Vandalismo y amenazas en una escuela infantil

A tan solo metros de allí se encuentra la Escuela Primaria Camila Henríquez Ureña el cual ha sido objeto de robos y duran meses para obtener agua potable. Aridia de la Cruz, Mayordomo, expresó como debe llenar potes de agua para poder realizar la limpieza del centro y bajar los baños. De su lado, la maestra Yerserlin Rosario dijo que se han casando de pedir el traslado del centro a otro lugar ya que carecen de vigilancia y por los constantes robos temen por la seguridad de los niños y el personal de trabajo. “ Los antosociales han dejado por escrito en las pizarras de no querer la escuela allí y vehículos de maestros han sido vandalizados, la realidad es que tememos por la seguridad del lugar y a pesar de nuestras peticiones no somos escuchados”, lamentó.

Escuela Orlando Martínez aún sin terminar Centro Educativo La Milagrosa inconcluso La falta de espacio impide el desarrollo de la docencia J osé de León

Otra de las problemáticas que presenta el centro es la sobrepoblación que existe en las aulas y el poco espacio para las labores del personal administrativo.

Construcciones sin terminar y en el olvido

En la Escuela Orlando Martínez ubicado en ciudad Juan Bosch siguen en la espera de la terminación del segundo edificio provocando albergar a los estudiantes en un solo edificio.

Milton Aquino, director del centro, dijo que la situación ha provocado ofrecer docencia en una sola tanda a pesar de ser jornada extendida. Otro problema resaltado es la falta de maestros en inglés y religión.

Mientras, el Centro Educativo La Milagrosa, en Cancela Arriba, La Ureña esperan que los contratistas asignados culminen la terminación del edificio tal y como prometieron antes de finalizar el año. Licinio Almonte, director del centro, explicó que aunque valoran la reubicación de los estudiantes a colegios privados pagados por el Ministerio de Educación para no perder docencia, ve como una inversión más tener que pagar extra teniendo un centro que solo es cuestión de terminarlo.

Pidió a las autoridades dar carácter a la situación para que los estudiantes no se vean obligados a tener que acudir a centros más retirados ya que lacera el bolsillo de los padres.

falta de condiciones impiden desarrollo docencia

Los centros educativos en construcción aún sin terminar, ausencia de recursos didácticos en varios centros, bloqueo de los trámites para que los docentes puedan ser trasladados de un centro a otro y la supuesta falta de voluntad de las autoridades educativas para resolver a obligado al menos 80 centros de la zona este reducir el horario de docencia.

La medida fue adoptada por la seccional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en Brisas de las Américas.