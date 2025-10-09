Nueva York. Militantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en esta ciudad expresan que al parecer dentro de la organización política «algunos altos dirigentes obstaculizan y buscan la quinta pata al gato» para no señalar a final de este año o principio del venidero, el candidato presidencial con mira a las elecciones del 2028.

En documento de prensa, pidiendo no ser identificados, para evitar procesos disciplinarios, sostienen que parece hay una «mano diestra dentro del Comité Político» (CP) para que no se reúna y señale desde ya el candidato presidencial, que debe ser con tiempo, porque la Fuerza del Pueblo (FP) ya lo tiene y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) tiene a varios, motorizando ambos sus políticas y programas de gobiernos.

«Sostienen que sería un suicidio político que el PLD no decida señalar su candidato presidencial a más tardar a principio de enero 2026, porque de lo contrario se buscaría con esa apatía forzar la situación para el 2027 de ¡sálvese quien pueda!, indicando que cada persona debe preocuparse por su propia seguridad y bienestar, ignorando el colectivismo.

Para el PLD volver a ser opción de poder y no continuar en el fondo del hoyo electoral, porque de 8,145,548 dominicanos aptos para votar en el 2024, el PRM obtuvo 2,507,297 (57.44%); la FP 1,259,427 (28.85%); y el PLD la pírrica suma de 453,468 (10.39%), por lo que tenemos que «luchar a vida o muerte» para que el partido no desaparezca, intención de algunos, precisan los denunciantes.

Añaden que el PLD es una organización política fuerte, con una obra de gobierno inmensa en todo el país, reconocida por el pueblo dominicano, uno de los partidos que más ha aportado a la democracia y ha construido en el país.

Subrayan que el candidato a escoger debe estar en el deseo e intención de la mayoría de la militancia, el Comité Central (CC) y que haya desglosado su programa de gobierno, se haya reunido y orientado la base peledeísta a nivel nacional de manera sistemática y haya demostrado 100X100% entrega y fidelidad al partido.

«No ser un candidato en los medios, sino el que haya «aunado» con los diferentes sectores del pueblo (la militancia peledeísta, tanto en RD como en el exterior, con empresarios, profesionales, comunitarios, amas de casas y ciudadanos comunes, de manera real y en tiempo, y no un aspirante que aplique la frase «yo o que entre el mar», dijeron.

«En momentos difíciles se requiere de grandes decisiones, y son las que tiene que tomar el CP, que debe definir la situación lo más rápido posible», expresan.