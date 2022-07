Alianza Cristiana advierte a Abinader y al PRM sin causales en Código Penal  no hay salvación ni reelección  

La Alianza Cristiana Dominicana (ACD) advirtió hoy al presidente Luis Abinader y al Partido Revolucionario Moderno (PRM) que de no incluir las tres causales en el Código Penal no habría salvación para miles de mujeres dominicanas pero tampoco reelección para el mandatario, sus legisladores y funcionarios.

Las personas católicas, bautistas, episcopales y de diversas tradiciones evangélicas, metodistas y pentecostales que conforman esta entidad criticaron que en campaña el hoy partido de Gobierno se comprometiera con las causales y que ahora que tienen mayoría congresual pretendan aprobar un Código Penal que al no contemplar excepciones para la interrupción del embarazo constituye una pena de muerte para las mujeres y las niñas dominicanas.

Gloria Ramos, vocera de la Alianza Cristiana Dominicana da declaraciones a la prensa.

“Como cristianos y cristianas conocemos la palabra de Dios y él dice en Juan 10:10 que ha venido a dar vida y vida en abundancia, pero su palabra no se puede cumplir para las mujeres dominicanas si el Presidente, el Congreso y la clase política no legislan para salvar la vida y salud de las mujeres ante embarazos que no son compatibles con una vida digna”, señaló Gloria Ramos, católica y vocera de Alianza Cristiana.

No obstante, la Alianza Cristiana Dominicana recordó que lo ideal sería que en la discusión del Código Penal no primaran las creencias religiosas particulares, sino un enfoque de derechos porque el Estado dominicano es laico y aconfesional.

“El mismo Jesús dijo en Lucas 20:25 que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, y con esto nos pide separar religión y Estado. Así esperamos que los legisladores y las legisladoras, Abinader y el PRM, pongan en el centro de este debate los derechos y la vida digna y abundante de las mujeres dominicanas e incluyan las tres causales en el Código Penal, de lo contrario la reelección no va”, concluyó Ramos.