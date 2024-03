Alianza Cristiana Dominicana: Mejor regalo para dominicanas es aprobar tres causales

La Alianza Cristiana Dominicana (ACD) aseguró que en el mes de marzo y todos los días del año, el mejor regalo que le pueden dar a las mujeres dominicanas es cumplir uno de los mandamientos principales de Jesús: «Amar al prójimo como a ti mismo» y procurar que ellas tengan amor y una vida plena, abundante y llena, como dice Juan 10.10: «yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia».

En ese sentido, la entidad que agrupa a personas de distintas denominaciones religiosas que apoyan los derechos de las mujeres indicó que “Las mujeres también son merecedoras de esta vida, pero están en riesgo hasta que se aprueben las tres causales de despenalización del aborto que garantizarían su derecho a la vida, salud y dignidad.

“El Día Internacional de las Mujeres es una fecha propicia para recordar al Presidente de la República, a los candidatos presidenciales de la oposición, a los legisladores y legisladoras, actuales y a toda la clase política dominicana, que tienen una deuda con los derechos a la vida, a la salud y a la dignidad de las mujeres: la aprobación del Código Penal Dominicano incluyendo las tres causales: cuando la vida de la mujer peligra, cuando el embarazo es producto de violación por un familiar o un particular o dada la inviabilidad del feto”, señaló la ACD en un comunicado de prensa.

Pedro Fernández, vocero de la Alianza Cristiana Dominicana



Agregó que como entidad que agrupa a personas católicas, bautistas, episcopales, evangélicas, metodistas y pentecostales, la Alianza Cristiana Dominicana defiende la libertad de conciencia y el libre albedrío que Dios da, a los seres humanos, incluyendo a las mujeres que tienen que poder tomar decisiones en cuanto a su sexualidad y la reproducción sin consecuencias legales.

“Esto se sustenta en Gálatas 3:28 que establece: «Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús», reconociendo la igualdad entre hombres y mujeres ante Dios”, citó.



La ACD aclaró que la interrupción del embarazo no es ni un crimen ni un pecado. No puede ser condenada moralmente, porque la Biblia no contiene ningún pasaje en contra del aborto. De hecho, en Números 5:11-31 se describe un ritual para detectar la infidelidad de una mujer que involucra hacerla beber «aguas amargas» que provocarían un aborto si estaba embarazada, demostrando que en la ley mosaica existían situaciones en las que se contemplaba la interrupción del embarazo.

“Las interpretaciones que señalan que la Biblia se posiciona en contra del aborto, parten de un desconocimiento del contexto cultural y social de cada texto bíblico citado. Dios le ha dado a la mujer una libertad inherente que debe ser respetada, y ello incluye la libertad de decidir cuándo tener un embarazo o no. No se puede obligar a una mujer a terminar un embarazo si ella así no lo desea, ni viceversa”, señala.

Josefina Reyes, vocera de Alianza Cristiana Dominicana



Además, en Éxodo 21:22-23 se establece: «Si algunos hombres riñen, e hieren a una mujer encinta, y esta abortare […] pagarán la multa que les imponga el marido de la mujer y juzgará el juez. Más si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida.» Aquí se distingue claramente entre el aborto y el homicidio, demostrando que la Biblia no equipara la interrupción del embarazo con un asesinato.



También rechazó que se invoquen argumentos religiosos para discutir este tema cuando lo correcto sería el Estado laico y recordar las mismas escrituras cuando dicen en Lucas 20.25: «a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César».

“Contrario a este mandamiento, hay quienes bajo el falso argumento de ser «pro-vida» condenan a la muerte a niñas y mujeres, incluyendo legisladores y legisladoras que por presiones de los sectores anti derechos y ultra conservadores de las cúpulas de las iglesias y de los partidos políticos, se llenan de miedo y hacen mala práctica legislativa”, concluyó.