Alianza Cristiana por comentario de Ezequiel Molina: «La fe no debe ser utilizada para limitar potencial de las mujeres»

Santo Domingo. La Alianza Cristiana Dominicana expuso su posición de que las mujeres exitosas no son una amenaza para sus familias ni para la sociedad; son un testimonio vivo de cómo Dios trabaja en nuestras vidas para hacer posible lo imposible.

La entidad sostuvo que, sin ánimos de atacar la figura personal del pastor Ezequiel Molina y respetando su opinión personal, quiere aportar una lectura distinta de los valores cristianos.

“La fe no debe ser utilizada para limitar el potencial de las mujeres, sino para impulsarlas a cumplir sus vocaciones, ya sea en el hogar, en la iglesia, en las aulas, o en los espacios de liderazgo. Si hoy hay muchos hogares descuidados no es por el aumento de mujeres exitosas, sino por la necesidad de, padres y madres, de tener que elegir entre cuidar a sus hijos o no dejarlos morir de hambre. Y lamentablemente, la realidad actual es que las mujeres son las que más tienen que tomar esta difícil decisión”, expresó el grupo.

Añaden que la misma Biblia presenta un mensaje inclusivo y equitativo cuando en Efesios 5:21, llama a la mutua sumisión, lo que implicaría que tanto hombres como mujeres tendrían igual responsabilidad sobre el hogar. Igual en Proverbios 31:10-31, que celebra a una mujer que equilibra su vida laboral y familiar con éxito, y que, aunque, lamentablemente, este texto no da el mismo equilibrio para el hombre, lo cual habría sido importante, sí desmonta esa idea de que el éxito de la mujer implica descuido del hogar.

Para la Alianza Cristiana Dominicana tampoco es correcta la idea de que el cuidado del hogar y la crianza de los hijos es de la exclusiva responsabilidad de la mujer (madre), lo cual perpetúa el posicionamiento ideológico que exime al hombre de la responsabilidad de la crianza, porque el cuidado del hogar en este contexto significa «encargarse de cuidar a los hijos», y en honor a la justicia y la igualdad, esa responsabilidad es tanto de la madre como del padre.

La entidad cristiana también pide no desconocer el contexto socioeconómico y la realidad inherente a cada mujer. “Primero, no es cierto que la mayor parte de familias dominicanas sean familias nucleares. El hecho de que más del 86% de los nacimientos en 2023 fueran de madres solteras, nos da una idea de la principal forma de nuestros hogares y de si es por puro placer o ego que las mujeres tienen que incursionar en el ámbito laboral, y también nos dice mucho de la responsabilidad paterna en el cuidado de sus hijos. De modo que, mensajes como estos no contribuyen a mejorar esta realidad si se promueve que la mujer es la única responsable del cuidado de los hijos”, añade.

En adición a esto, en un país en donde la canasta familiar supera los 45 mil pesos, mientras que, por ejemplo, en 2021 el 75% de la población ganaba menos de 15 mil pesos, es obvio que ambos en la familia nuclear necesitan trabajar para sobrevivir cada mes. De manera que no es la incursión de la mujer en lo laboral (como lo es su realidad socio-económica) la principal causa del descuido de la familia, como tampoco es cierto que toda mujer exitosa descuida a sus hijos. Al contrario, la mayoría de madres buscan el éxito para dar una mejor calidad de vida a sus hijos. Esto es gracias, en muchos de los casos, a la irresponsabilidad paterna.

Finalmente, la Alianza Cristiana Dominicana reafirma su compromiso de seguir promoviendo una fe inclusiva y liberadora que reconozca el valor de las mujeres en todas sus dimensiones.

Se recuerda que, fundada en 2017, la Alianza Cristiana Dominicana está integrada por personas católicas, bautistas, episcopales, y de diversas tradiciones evangélicas, metodistas y pentecostales. Más información disponible en su página web www.alianzacristianard.org y en sus redes sociales (@alcristianard).

