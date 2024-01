Luego de que se anunciara que este fin de semana el presidente Luis Abinader sería presentado como el candidato presidencial por Alianza País, dirigentes de esa organización política han rechazo esta proclama, afirmando que es ilegal, pese a los acuerdos arribados con el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Así lo señala un documento enviado al Periódico Hoy por el departamento de comunicaciones del dirigente de Alianza País Franc Rosario, quien se presenta como el candidato presidencial por esa organización y quien ha mostrado diferencias con Guillermo Moreno, ya proclamado como la carta de triunfo del PRM a nivel senatorial por el Distrito Nacional.

“La posible proclamación del señor Luis Abinader como candidato presidencial de un grupo minoritario del Partido Alianza País sería ilegal, y no representa la decisión ni el sentir de las bases ni de los dirigentes de nuestra organización”, refiere la nota enviada la tarde de este viernes.

Leer: La reacción de Franklin García Fermín ante pregunta de si Omar Fernández le gana a Guillermo Moreno

Franc Rosario busca la presidencia por Alianza País. FOTO FUENTE EXTERNA

Además, advierte que “tanto los convocantes de un acto para el próximo domingo, así como el mismo Abinader, deben abstenerse de incurrir en ilegalidades, contraviniendo las disposiciones de las leyes Electoral y de Partidos Políticos”.

El documento enviado a este equipo de prensa cierra indicando que “durante sábado 13 y domingo 14 de enero 20204, estaremos realizando asambleas regionales para adoptar las decisiones que ameritan las circunstancias.

De materializarse estas amenazas, el acuerdo entre el PRM y AlPaís pudiera peligrar, ya que este último decidió presentar la candidatura presidencial de Abinader, lo que le cerraría el camino a Rosario, quien no ha sido proclamado oficialmente.

Franc ha tenido diferencias en el pasado a lo interno de su organización, al punto de que algunos dirigentes afirman que ya no pertenece a esa organización política, afirmaciones que han sido rechazadas por su equipo de campaña.

La otra parte

Sin embargo, para el diputado de Alianza País Pedro Martínez, esta es una denuncia que no tiene sentido, ya que Rosario “nunca ha sido miembros de esa organización”, aunque prefiere no “opinar” al respecto de las denuncias.

Señala que aunque el Franc se ha proclamado candidato, nunca se ha hecho una convención que avale estas afirmaciones, por lo que a su entender, esto carece de fundamento y resta importancia al respecto.

Pedro Martínez, dipuado por Alianza País. FOTO FUENTE EXTERNA

“No quiero opinar sobre eso, es algo que no tiene sentido y por eso prefiero no opinar… nunca ha sido miembro (de AlPais). Él dice que es candidato, pero ¿mediante cuál convención fue electo? Entonces esas son cosas que yo no sé cómo alguien pueda hacerla y sobre todo no entiendo como medios pueden acogerlo”, señala el legislador.

Para este fin de semana Alianza País tiene previsto presentar oficialmente la candidatura del presidente Luis Abinader como su carta de triunfo para las presidenciales del próximo 19 de mayo.