¿Te pasó alguna vez que estabas de mal humor porque tenía hambre? Aunque no lo creas la comida y el estado de ánimo están relacionados.

La alimentación tiene un impacto significativo en la salud mental y en la regulación emocional.

Por eso, hoy te decimos qué alimento es más conveniente para ti según tu necesidad, según el portal web Salud Mental 360:

Alimentos que estimulan la serotonina:

Legumbres

Kéfir

Frutos rojos

Pavo

Nueces

Avena

Semillas de sésamo y chía

Aguacate

Alimentos que estimulan la dopamina:

Nueces y almendras

Semillas de sésamo, girasol y calabaza

Plátano y manzana

Chocolate negro >85%

Té verde

