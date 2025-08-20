¿Te pasó alguna vez que estabas de mal humor porque tenía hambre? Aunque no lo creas la comida y el estado de ánimo están relacionados.
La alimentación tiene un impacto significativo en la salud mental y en la regulación emocional.
Por eso, hoy te decimos qué alimento es más conveniente para ti según tu necesidad, según el portal web Salud Mental 360:
Alimentos que estimulan la serotonina:
- Legumbres
- Kéfir
- Frutos rojos
- Pavo
- Nueces
- Avena
- Semillas de sésamo y chía
- Aguacate
Alimentos que estimulan la dopamina:
- Nueces y almendras
- Semillas de sésamo, girasol y calabaza
- Plátano y manzana
- Chocolate negro >85%
- Té verde