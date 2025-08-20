Alimentación según estados de ánimo o situaciones: una guía práctica

  • Hoy
Alimentación según estados de ánimo o situaciones: una guía práctica

¿Te pasó alguna vez que estabas de mal humor porque tenía hambre? Aunque no lo creas la comida y el estado de ánimo están relacionados.

La alimentación tiene un impacto significativo en la salud mental y en la regulación emocional.

Por eso, hoy te decimos qué alimento es más conveniente para ti según tu necesidad, según el portal web Salud Mental 360:

Alimentos que estimulan la serotonina:

  • Legumbres
  • Kéfir
  • Frutos rojos
  • Pavo
  • Nueces
  • Avena
  • Semillas de sésamo y chía
  • Aguacate
 Hombre alimentándose (Fuente externa)

Lee más: Consejos para fomentar alimentación saludable en niños desde casa

Alimentos que estimulan la dopamina:

  • Nueces y almendras
  • Semillas de sésamo, girasol y calabaza
  • Plátano y manzana
  • Chocolate negro >85%
  • Té verde

También leer: Las 4 frutas que son el combo perfecto para una alimentación saludable

