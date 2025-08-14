Alimentos para sentirte lleno por más tiempo 

Alimentos para sentirte lleno por más tiempo 

Más allá de contar calorías, la ciencia demuestra que ciertos alimentos, debido a sus nutrientes y propiedades generan la sensación de sentirse satisfecho después de comer.

Por eso, hoy te presentamos seis alimentos que te ayudarán a sentirte más lleno según Forbes República Dominicana:

Manzana

La fibra soluble en las manzanas ayuda a reducir el colesterol LDL (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es rica en fibra soluble generando esa sensación en tu estómago de estar lleno.

Es excelente para sustituir el antojo de un dulce.

Zanahoria

La zanahoria es otro alimento rico en fibra que te ayudará a sentir satisfecho durante un buen rato.

Huevo cocido

Ayuda a generar ese sentimiento de saciedad por más tiempo.

Puedes añadirlo a una ensalada para tener más ingredientes que ayuden a sentirte satisfecho.

Chocolate negro

Es bueno para eliminar ese gusto por lo dulce y evitará que caigas en el antojo.

Frutos secos

Estos son ricos en grasas naturales y buenas para tu salud, además de que el constante masticar y el crujido envían una señal a tu cerebro de saciedad que te ayudará a dejar de sentir hambre momentáneamente en lo que llega tu siguiente hora de comida completa.

Legumbres

 Son ricos en proteínas, fibra, antioxidantes, vitaminas y hierro, ideales para controlar el hambre y generarte esa sensación de estar satisfecho por un buen rato.

Digo