Comenzamos un año más llenos de energía y amor. El universo se está expresando y poco a poco el mensaje de la «alimentación consciente» se está expandiendo.

Varios ya volvieron de sus vacaciones y muchos otros están gozando de ellas en este momento. Por eso decidí comenzar el año con este informe, así de a poco nos ayudamos entre todos a tener un cuerpo feliz y sano.

Las típicas frases que se escuchan en los principales puntos turísticos son: «estoy de vacaciones, no me importa nada», «me cuidé todo el año para estar espléndida, ahora disfruto», «vuelvo a casa y me cuido», «es que estos churros son únicos, y las medialunas también», y así varios ejemplos más.

La cuestión es que la mente se toma vacaciones, pero el organismo no. ¿Por qué? Porque lo llenamos de grasas saturadas y trans. Porque nos relajamos y tomamos un poquito más de alcohol, «total estoy de vacaciones». O simplemente porque sí.

Todos son grandes y saben perfectamente lo que hacen. Y si realmente sos consciente de lo que comes y crees que esa comida no es perjudicial para tu salud, perfecto.

Alimentos para desintoxicar (Fuente externa)

Pero para los que creen que se excedieron un poquito con las comidas, hoy les dejo un par de consejitos para desintoxicar el organismo:

-El gran desintoxicador es el ajo crudo y por la mañana. La ingesta recomendada es de un diente por día. La forma más fácil de consumirlo, es picándolo y comiéndolo como si fuese una pastilla. Pero la más efectiva es masticando un diente de ajo (le podés agregar un poquito de miel).

-Para los más flojitos, la segunda opción es el limón. Pueden tomar el jugo de un limón por la mañana y después de 20 minutos, ¡a desayunar!

-La cebolla cruda es otra buena alternativa para utilizarla durante el día. Si se atreven a consumirla en un jugo por la mañana mucho mejor. Si no, la pueden agregar en las ensaladas, sándwiches, sopas, etc.

-El jugo de Clorofila (wheatgrass) desintoxica y oxigena nuestras células de forma muy efectiva. La mejor manera de consumirlo es por la mañana. Y justamente ahora que está en temporada la naranja, te recomiendo que te hagas un exprimido y le agregues un poco de clorofila.

-Las algas ayudan a purificar el organismo. Las podés agregar en tus ensaladas, licuados, y cualquier tipo de preparación.

-Todas las frutas y hortalizas ayudan a desintoxicar el organismo. Por eso se recomienda hacer un ayuno frutal por semana. Y después de unas vacaciones con varios permitidos, te diría que hagas varios ayunos frutales.

En fin, una alimentación sana y consciente ayudará a que te sientas cada vez mejor y sin esfuerzo.