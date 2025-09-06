All Star histórico del Club Mauricio Báez ¡Los mejores! Jugadores que hicieron historia

  • Hoy
All Star histórico del Club Mauricio Báez ¡Los mejores! Jugadores que hicieron historia

Gerardo Suero

El Club Mauricio Báez, cuna de grandes figuras del baloncesto dominicano, ha tenido en sus filas a verdaderas leyendas que marcaron una época en el torneo distrital.

Este es el quinteto estelar que resume décadas de historia, talento y pasión villajuanera.

Alero: Juan Miguel Suero

Habilidoso, osado, valiente y polifacético. Considerado por muchos como el jugador mauriciano más completo desde 1974 hasta la actualidad. Su capacidad para impactar el juego en ambos lados de la cancha lo coloca en un sitial privilegiado dentro de la historia del club.

Delantero: Eugene Richardson

El estadounidense llegó al país en 1981 como parte de una gira promocional de la marca PONY y rápidamente se adueñó del torneo distrital.

Entre 1981 y 1988 —exceptuando 1983— fue la máxima figura del evento, hasta convertirse en un verdadero villajuanero de corazón.

Delantero de poder/Centro: José Molina

Muchas veces subestimado, pero siempre efectivo. Molina fue MVP del torneo en 1992 y pieza constante de la Selección Nacional.

Puede leer: Arnaud recibe a campeones Trenes del Este de la LND

Su consistencia y capacidad de imponerse en la pintura lo convierten en uno de los grandes pilares de la historia mauriciana.

Escolta: Gerardo Suero

Ángel Gerardo Suero Castillo es sinónimo de anotación. En los últimos 20 años, nadie ha encestado con tanta regularidad en el torneo distrital como él. Si el Mauricio necesitaba dos puntos, bastaba con ponerle el balón en las manos.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

All Star histórico del Club Mauricio Báez ¡Los mejores! Jugadores que hicieron historia
All Star histórico del Club Mauricio Báez ¡Los mejores! Jugadores que hicieron historia
6 septiembre, 2025
Niños del campamento del MB muestran cariño a Andrés Bautista
Niños del campamento del MB muestran cariño a Andrés Bautista
18 julio, 2025
MB inicia campamento con la participación de 930 niños
MB inicia campamento con la participación de 930 niños
9 julio, 2025
Club Mauricio Báez: el otro rostro de Villa Juana y un escape del crimen y las drogas
Club Mauricio Báez: el otro rostro de Villa Juana y un escape del crimen y las drogas
24 marzo, 2025
¡Todos unidos! clubes apoyan los juegos
¡Todos unidos! clubes apoyan los juegos
11 marzo, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Alerta por ola de calor

Alerta por ola de calor

La decadencia nos circunda por doquier

La decadencia nos circunda por doquier

Edición impresa, jueves 04 de septiembre de 2025

Edición impresa, jueves 04 de septiembre de 2025

Edición impresa, viernes 05 de septiembre de 2025

Edición impresa, viernes 05 de septiembre de 2025

La Página. Viernes 5 de septiembre de 2025

La Página. Viernes 5 de septiembre de 2025

Mi apoyo total a José Monegro

Mi apoyo total a José Monegro

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo