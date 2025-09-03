Allanan y arrestan a la exdiputada Rosa Amalia Pilarte

Miembros del Ministerio Público y de la Policía Nacional allanaron la mañana de este miércoles la residencia de la exdiputada Rosa Amalia Pilarte, ubicada en la provincia La Vega, donde fue apresada.

La información fue confirmada a esta periodista por una fuente de entero crédito ligada al caso, quien indicó que Pilarte será presentada ante el juez de Ejecución de la Pena para que ordene su traslado al Centro Correccional y de Rehabilitación Rafey Mujeres, donde deberá cumplir la condena de cinco años que se le impuso por lavado de activos.

Cabe destacar que el arresto de la excongresista por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) se ejecutó pese a que sus abogados, conforme a lo establecido en el modificado Reglamento del Juez de Ejecución de la Pena, interpusieron un recurso de revisión constitucional.

En el documento, la defensa de Pilarte encabezada por Eduardo Jorge Prats y Julio Cury, solicitan al Tribunal Constitucional (TC) suspender la ejecución la sentencia número SCJ-PL-25-00009 dictada por el pleno de la SCJ el pasado 29 de agosto, hasta tanto tanto sea decidido su recurso de de revisión constitucional.

Justifican su pedimento al Tribunal Constitucional indicando, entre otras razones, “que el recurso de casación no satisface las exigencias del derecho fundamental al recurso, pues a través de esta acción las personas no pueden someter a un doble grado de jurisdicción la apreciación y ponderación de los hechos, así como lo concerniente a las valoraciones probatorias que fueron tomadas en cuenta para deterrminar la culpabilidad o no de los ,altos dignatarios de las nación”. “En definitiva, el recurso de casación no garantiza la revisión, en hechos y derechos de la decisión que sea emitida en la jurisdicción privilegiada, lo que acarrea una clara violación al contenido esencial del derecho fundamental al recurso (art. 69.9 y 149 constitucional)”, subrayaron.

Procedimiento

El recurso de Pilarte al TC fue depositado en la secretaría de la SCJ donde se espera deposite también la notificación del mismo a la Procuraduría General.

Y que el órgano de persecución, a su vez, presente su escrito de defensa para entonces remitir todo al Tribunal Constitucional conforme a lo dispuesto en artículo 54 de ley 137-11.