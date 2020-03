Almonte afirma sobrecosto Punta Catalina asciende a US$823.4 MM

El experto energético Antonio Almonte consideró que es falso que el Gobierno dominicano solo pagaría 395.5 millones de dólares adicionales a los 1,945 millones estipulados en el contrato de construcción de Punta Catalina, firmado entre la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE y el consorcio encabezado por Odebrecht, el 14 de abril del año 2014.

De acuerdo con sus explicaciones, los 395.5 millones completan los 823.4 millones de dólares que es el sobrecosto total pagado a Odebrecht, adicional a los 1,945 millones contratados originalmente.

Almonte, quien es director de Comisión de Energía y Minas del Partido Revolucionario Moderno (PRM), afirmó que en tres cartas remitidas por Odebrecht a la CDEEE los días 6, 13 y 19 de julio del 2017, el consorcio solicitó a la entidad estatal un pago adicional de 708 millones de dólares, aparte de la suma consignada en el contrato de construcción.

“Según consta en el inciso (F), página 5, del Preámbulo del Acuerdo Marco firmado el 18 de junio del 2018 entre la CDEEE y Odebrecht, los 708 millones se utilizarían para cubrir los costos asociados a la extensión del plazo de entrega de la obra por un tramo de casi dos años adicionales y, segundo, para pagar costos referidos a obras necesarias, pero no contempladas en el plan original”.

“En las comunicaciones citadas Odebrecht informó a la CDEEE que el nuevo plazo para finalizar y entregar la central termoeléctrica sería el mes de agosto del 2019, y no octubre del 2017 como indica el contrato”.

Almonte explicó que el Gobierno dio a conocer esas pretensiones en una rueda de prensa el 25 de agosto del 2017, encabezada por el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Bichara; y el administrador de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, Jaime Aristy Escuder.

En la ocasión, Bichara declaró que el “Gobierno no pagara ni un centavo más por Punta Catalina”, dijo Almonte.

Sin embargo, el 26 de octubre del 2018, durante una conferencia titulada “Estrategias para la mejora del servicio eléctrico dominicano: proyecto Punta Catalina”, dictada en el Ministerio de Administración Publica, Bichara afirmó que el Gobierno había invertido hasta septiembre del 2018 la suma de 2 mil 127 millones de dólares (US$ 2,127,000,000) por Hitos entregados como parte del contrato con Odebrecht.

“En otras palabras, luego de aquella altisonante proclama de “ni un centavo más”, la CDEEE había pagado a Odebrecht el monto de 182 millones de dólares (US$ 182,000,000) adicionales a los 1,945 millones del contrato”, refirió.

Por otro lado, el 14 de octubre del 2019, en una comunicación dirigida a Bichara por el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, se indicaba que la suma pagada a Odebrecht hasta el día 5 de octubre último ascendía a 2 mil 372.9 millones de dólares.

En otras palabras, la diferencia entre los 2 mil 372.9 millones y los 1,945 millones del contrato representan 427.9 millones de dólares adicionales reconocidos por el Ministerio de Hacienda en octubre.

“Si a esos 427.9 millones le sumamos los 395.5 millones reconocidos por el Gobierno, lo pagado, adicional al contrato original, es de 823.4 millones de dólares, y no 395.5”.