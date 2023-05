El presidente de Alofoke Media Group, Santiago Matías, anunció este sábado que se retira de los medios de comunicación, luego de que, según el empresario y youtuber, agotara un proceso de varios días de instrospección.

«Pago un alto precio por quebrar el sistema, por alterar las reglas del conformismo que han condenado mi generación a ser ovejas», escribió Alofoke en todas sus redes sociales, donde añadió que ha sido el blanco de personas que, «con sus medias verdades disfrazados de moral» quieren su cabeza.

Sin embargo, el popular influencer y productor de contenido en medios digitales resaltó el éxito de sus más recientes proyectos, aunque no precisó cuál papel desempeñará en lo adelante. «Hoy le digo adiós a esta etapa de mi vida, de la que me llevo grandes lecciones. Mi reloj no se detiene. Alofoke Miami, Alofoke Radio y los grandes logros de este proceso siguen en marcha. Con mucho cariño se despide el streamer numero 1 de habla hispana del planeta tierra».

La despedida de Matías se da pocos días después que la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos lo citara para el próximo miércoles, para hablar sobre “el impacto de las plataformas digitales (Youtube)».

Se recuerda, además, que tras la citación, a la que también han acudido otros cradores de contenido digital, Alofoke dijo: “No asistiré este próximo miércoles a las 11:00 de la mañana a sus instalaciones, allá en cultura, no vamos a perder el tiempo”.

El empresario que la Comisión no tiene facultad legal para hacerle una invitación, para tratar temas relacionados a la plataforma YouTube, ya que la misma no tiene regulación.

A continuación, el comunicado íntegro sobre la despedida de Santiago Matías:

Oficialmente anuncio MI RETIRO de los medios de comunicacion: Pago un alto precio por quebrar el sistema, por alterar las reglas del conformismo que han condenado mi generación a ser “ovejas”. Desde aquí, desde la cúspide que todos aspiran, he sido la cuerda para que otros asciendan, para que sean visibles los marginados. Y he sido el blanco de los tantos que con sus medias verdades disfrazados de moral quieren mi cabeza. Esos mismos que han puesto precio a sus voces son responsables de una sociedad arrodillada. Pueden cuestionar mi forma de crear contenido controversial en plataformas abiertas como YouTube, incluso de ofrecer espacios a los que tienen las puertas cerradas; pero no pueden señalar mis actuaciones como hijo, como padre,como empresario, porque nunca avergonzare a los míos. Estos días de introspección me han acercado a reflexiones muy maduras y saludables. El crecimiento de cada uno de nuestros emprendimientos, el fortalecimiento de nuestra marca REPUBLICA, la internacionalización del grupo de medios y la necesidad de emplear mi tiempo para responder a nuevas exigencias de un Mercado que espera más, me obligan a dar un paso trascendental en mi carrera. Hoy le digo adiós a esta etapa de mi vida, de la que me llevo grandes lecciones. Mi reloj no se detiene. ALOFOKE MIAMI, ALOFOKE RADIO y los grandes logros de este proceso siguen en marcha. Con mucho cariño se despide el streamer numero 1 de habla hispana del planeta tierra.