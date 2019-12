ALpais presenta a Lisbeth Montero como candidata a vicealcaldesa por el Distrito Nacional

El partido Alianza País (ALpais) informó que inscribió a Lisbeth Montero como candidata a vicealcaldesa del Distrito Nacional en el marco del acuerdo suscrito con la agrupación política El País Que Queremos.

Lisbeth Montero es una activista juvenil del barrio Capotillo perteneciente al partido El País Que Queremos, fue escogida para desempeñar la posición por luchar por una mejor educación y por más oportunidades para los jóvenes.

“Nací, me crié y vivo en Capotillo, barrio de gente trabajadora y de jóvenes estudiosos dispuestos a progresar”, dijo Montero al inscribir su candidatura junto al candidato a alcalde Bartolomé Pujals.

Aseguró que tiene el compromiso de luchar por el desarrollo de la juventud, por las limitaciones que tienen los jóvenes que viven en barrios marginados.

“Sé lo que es no poder avanzar por ser de dónde vives, y sé que no solo yo he pasado por eso, sino muchos jóvenes y adultos”, expresó Montero.

Asimismo, dijo que quiere representar a las mujeres y decirles “pueden contar conmigo para las grandes luchas de las mujeres por la igualdad y la justicia”.

“Daré el 100% de mí junto a mi alcalde Bartolomé: lograremos la meta de una ciudad para la gente, tenemos propuestas, nos mueve la nueva política”, manifestó Montero al explicar las razones que la llevaron a tomar la decisión de presentarse como candidata a vicealcaldesa de la capital.