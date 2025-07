Alta inversión en medidores bajará pérdidas de energía

En el sector eléctrico se está haciendo la mayor inversión que se haya hecho en cualquier período en medidores eléctricos, lo que augura una reducción de las pérdidas en cinco puntos porcentuales sólo en 2025.

Así lo aseguró el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini, al participar como invitado en el Encuentro Económico de HOY, donde recordó que el año pasado se instalaron 639,000 medidores, mientras en lo que va del 2025, más de 500,000.

Marranzini afirmó que el trabajo que se está realizando con los medidores bajará las pérdidas “definitivamente”, luego de reconocer que parte del problema energético que ha registrado el país por décadas, es la falta de medidores.

Expresó que con los equipos instalados en el último año y medio, se reduce en más de 800,000 los clientes que no pagaban el servicio de energía eléctrica, ya sea porque no estaban conectados al sistema, debido a que no había medidores o porque las distribuidoras no habían llegado a su localidad a colocar los aparatos.

Dijo que en los operativos que se han realizado en residenciales de clase media y alta se ha detectado que del 20 % al 30 % de las viviendas están conectadas al sistema eléctrico de manera ilegal y si tienen paneles solares, una parte de esos equipos estaban violados u olvidados por las distribuidoras de electricidad.

Reveló que ahora se está realizando un trabajo de recuperación de esos paneles, lo que implica cerrarlos con un sistema que detecta cuando alguien los abre y si no es el contratista autorizado, suena una alarma en la distribuidora que alerta sobre cualquier intento de hurto de energía.

Aseguró que eso también ayudará a reducir las pérdidas.

Puedes leer: CUED dice coopera con el MP en caso de presunta red que obtuvo contratos con sobornos

Marranzini destacó la importancia de aclarar que cuando se dice que las pérdidas de las distribuidoras ascienden entre US$1,500 millones a US$1,700 millones, en el sistema contable del Estado la inversión se computa como pérdida.

En ese sentido, resaltó que en este año se hará una de las inversiones más altas en distribución que se haya realizado históricamente, la cual será de unos US$400 millones, el doble del 2024.

Enfatizó que lo interesante del tema es que serán medidores inteligentes que facilitarán las operaciones de corte y reconexión de los clientes que fallen con el pago de sus facturas, además de una economía de RD$300 millones por pago a contratistas.