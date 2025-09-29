Alta presencia juvenil revitaliza la Feria del Libro 2025

La Feria Internacional del Libro (FIL) Santo Domingo 2025 ha registrado un incremento significativo en la asistencia de visitantes jóvenes, marcando una tendencia al alza en el interés de este segmento por la cultura.

Los jóvenes se mostraron sumamente entusiasmados al explorar la gran variedad de libros, propuestas literarias y aportes culturales presentes en esta edición. Su alta presencia fue notable, indicando una revitalización en la participación de las nuevas generaciones en eventos literarios y culturales de gran escala.

Seguridad reforzada

Unos de los aspectos más notables de esta edición ha sido la priorización de la seguridad alrededor de la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, sede del evento, con el objetivo de garantizar un ambiente confiable y seguro para toda la familia.

Cientos de agentes de seguridad patrullaron la zona y mantuvieron una estricta vigilancia tanto dentro de las instalaciones del evento como en todas las áreas aledañas. El amplio despliegue garantizó que la jornada se desarrollara sin incidentes, brindando un ambiente seguro para el disfrute de la programación cultural y literaria

El cuerpo del orden estuvo encargado por alrededor de 500 agentes de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Policía Preventiva, Departamento de Investigaciones Criminales, Policía Escolar, Policía Municipal, Politur y las agencias de inteligencia del Estado.

Precios asequibles

Según reportaron vendedores y propietarios de stands, la venta de libros resultó muy abundante a lo largo de la jornada. Miles de visitantes mostraron un gran entusiasmo al aprovechar la oportunidad para adquirir sus obras literarias favoritas, un éxito atribuido en gran parte a los precios asequibles ofrecidos durante el evento.

Parqueos disponibles

Varios asistentes elogiaron públicamente a los organizadores del evento por el eficiente protocolo en el sistema de parqueos. La amplia disponibilidad y la gestión de estos espacios fueron puntos clave que facilitaron el acceso, contribuyendo a una experiencia general más cómoda para la gran afluencia de público.