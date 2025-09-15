Altas temperaturas y lluvias intensas marcarán el clima en República Dominicana esta semana



Lluvia.

El Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) informó que el paso de una onda tropical localizada sobre Haití, con fuerte actividad en el mar Caribe, provocará esta tarde desarrollos nubosos acompañados de aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en diversas provincias del país.

Las zonas más afectadas incluyen La Altagracia, La Romana, El Seibo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Santiago, Santiago Rodríguez, San Juan, Dajabón y Elías Piña, entre otras. Estas condiciones se mantendrán hasta las primeras horas de la noche.

Pronóstico para el martes y miércoles

Para mañana martes, la humedad remanente de la onda tropical continuará generando lluvias y tronadas desde la madrugada, especialmente en La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez y Puerto Plata. En la tarde, se esperan aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas en San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Nouel, Independencia y Bahoruco, entre otras.

El miércoles, el acercamiento de una vaguada y el viento del este/noreste favorecerán nuevos episodios de lluvias y tormentas eléctricas en el Gran Santo Domingo, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Alertas meteorológicas

Debido a una disminución gradual de las precipitaciones, se modificaron los niveles de alerta y aviso meteorológicos. Actualmente hay 3 provincias en alerta (La Vega, Monseñor Nouel y Dajabón), 0 en aviso, y 6 con alertas descontinuadas, incluyendo Santiago Rodríguez, El Seibo, Elías Piña, Santiago, Valverde y La Altagracia.

Altas temperaturas y recomendaciones

Las temperaturas seguirán elevadas, con máximas entre 33 °C y 35 °C, y mínimas entre 23 °C y 25 °C, debido al viento cálido del este/sureste y la época del año. Se recomienda a la población:

  • Mantenerse hidratada, preferiblemente con agua.
  • Usar ropa ligera y de colores claros.
  • Evitar la exposición solar entre las 11:00 a.m. y 4:00 p.m.
  • Prestar especial atención a niños y adultos mayores, más vulnerables al calor.

Vigilancia ciclónica

El Indomet también vigila una zona de aguaceros y tormentas eléctricas en el Atlántico tropical central, con 40 % de probabilidad de formación ciclónica en 48 horas, y 80 % en los próximos 7 días. Por su trayectoria, se mantiene un seguimiento estricto y se exhorta a la población a estar atenta a los boletines oficiales.

