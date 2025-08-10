Álvarez y Suncar ganan torneo de padel 



La pareja integrada por Mario Álvarez hijo y Eduardo Suncar, conquistó el primer lugar en el primer torneo intramuros de padel, celebrado en el Santo Domingo Tenis Club La Bocha, que se llevó a cabo con la participación de una gran cantidad de jugadores en diferentes categorías.

Álvarez hijo y Suncar se mantuvieron hasta el último minuto en la lucha, en busca del primer lugar. El deporte padel, ha tomado un gran auge entre los jóvenes que gustan la emoción y la acción en la cancha .

El presidente del club Roberto Rizik, resaltó la participación de los jóvenes en la justa que ha tomado un gran auge.

Rizik, indicó que el club seguirá activo en los diferentes deportes, en especial el tenis, para seguir compartiendo en los torneos.

El joven Suncar, con sangre deportiva que lleva en su cuerpo, que hereda de su padre el magistrado y ex selección de baloncesto Jorge Suncar, quien por más de 15 años participó en el torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional, con diferentes equipos.

El torneo de padel, fue celebrado en las instalaciones de la Bocha, con la participación de atletas amantes de este deporte, en diferente categorías.

Al finalizar las competencias se llevó a cabo la premiación a los ganadores de diferentes categorías, a cargo de Risik, presidente del club y Jorge Suncar.

Durante la premiación, llego la emoción pues el magistrado Suncar le correspondió premiar a su hijo Eduardo, quien además es un destacado bolichero.

«Me siento muy emocionado al recibir este galardón de parte de mi padre, mi ejemplo en los estudio y el deporte», dijo el joven Sucar.

Por su parte Alvarez hijo, mostró la emoción al recibir la placa.