Álvarez y Suncar ganan torneo de padel 

Álvarez y Suncar ganan torneo de padel 


La pareja integrada por Mario Álvarez hijo y Eduardo Suncar, conquistó el primer lugar en el primer torneo intramuros de padel, celebrado en el Santo Domingo Tenis Club La Bocha, que se llevó  a cabo con la participación de una gran cantidad de jugadores en diferentes categorías.

Álvarez hijo y Suncar se mantuvieron hasta el último  minuto en la lucha, en busca del  primer lugar. El deporte padel, ha tomado un gran auge entre los jóvenes  que gustan la emoción   y la acción  en la cancha .

El presidente del club Roberto Rizik, resaltó  la participación de los jóvenes  en la justa que ha tomado un gran auge.

Rizik, indicó que el club seguirá  activo en los diferentes  deportes, en especial  el tenis, para seguir compartiendo en los  torneos.

El joven Suncar, con sangre deportiva que lleva en su cuerpo, que hereda de su padre el magistrado y ex selección  de baloncesto Jorge Suncar, quien por más de 15 años participó en el torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional, con diferentes equipos.

El torneo de padel, fue celebrado en las instalaciones de la Bocha, con la participación de  atletas amantes de este deporte, en diferente categorías.

Al finalizar las competencias se llevó  a cabo la premiación  a los ganadores de diferentes categorías, a cargo de Risik, presidente del club y Jorge Suncar.

Durante la premiación, llego la emoción  pues el  magistrado Suncar  le correspondió  premiar a su hijo Eduardo, quien además  es un destacado bolichero.

«Me siento muy emocionado al recibir este galardón de parte de mi padre, mi ejemplo en los estudio y el deporte», dijo el joven Sucar.
Por su parte  Alvarez hijo,  mostró  la emoción  al recibir la placa.

Gustavo Rodríguez

Gustavo Rodríguez

Publicaciones Relacionadas

Álvarez y Suncar ganan torneo de padel 
Álvarez y Suncar ganan torneo de padel 
10 agosto, 2025
Moca FC vence 0-1 al Cibao FC en inicio del torneo de la LDF
Moca FC vence 0-1 al Cibao FC en inicio del torneo de la LDF
9 agosto, 2025
Decenas de jóvenes y niños se manifiestan contra supuesto bloqueo de torneo deportivo en Pedro Brand
Decenas de jóvenes y niños se manifiestan contra supuesto bloqueo de torneo deportivo en Pedro Brand
26 julio, 2025
Celebrarán torneo de boliche dedicado a los padres en SBC
Celebrarán torneo de boliche dedicado a los padres en SBC
15 julio, 2025
Torneo de Golf BM Cargo abre convocatoria para seleccionar instituciones beneficiarias
Torneo de Golf BM Cargo abre convocatoria para seleccionar instituciones beneficiarias
14 julio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, sábado 9 de agosto de 2025

Edición impresa, sábado 9 de agosto de 2025

Juegan ruleta rusa con cacao

Juegan ruleta rusa con cacao

Cabrera poncha 11 en ocho entradas triunfo Marlins

Cabrera poncha 11 en ocho entradas triunfo Marlins

Una mujer presumida

Una mujer presumida

¡Corona se queda en RD! La Javilla y AIBI van hoy por el primer lugar

¡Corona se queda en RD! La Javilla y AIBI van hoy por el primer lugar

El Gas propano como un derecho en los condominios que no puede ser suspendido sin una decisión judicial

El Gas propano como un derecho en los condominios que no puede ser suspendido sin una decisión judicial

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo