El economista Haivanjoe Ng Cortiñas consideró este miércoles que la actual subida de la tasa del dólar en el mercado cambiario dominicano obedece a la incidencia de factores monetarios y fiscales y no a razones coyunturales, como las compras en mercados internacionales de la mercadería de las navidades que suelen hacerse en entre agosto y septiembre de cada año.

Ng Cortiñas argumentó que en materia fiscal, el hecho de que el presupuesto complementario elevara el déficit fiscal de un 3.0 % a un 3.47 % del PIB, y que el gasto público se incrementara en casi RD$70 mil millones en lo que resta del presente año, en momentos de contracción económica, son señales que los agentes económicos la ponderan como una mayor a exposición a riesgos de tipo fiscal y a una pérdida de sostenibilidad fiscal, por lo que inclinan sus decisiones hacia una mayor demanda de dólares, ante el clima incierto que le depara a lo que resta al 2025.

En el ámbito monetario añadió que la caída de los valores en circulación en lo que va de año, en alrededor de RD$150 mil millones, ha provocado que esos pesos estén buscando dólares en el mercado, ante tasas de interés locales que no le son atractivas a nivel de rentabilidad, lo que le adiciona presión al tipo de cambio.

En adición, amplió el economista, la liberalización de RD$81 mil millones del encaje legal, se incorpora la presión sobre la demanda del dólar estadounidense.

Ng Cortinas consideró que los agentes económicos saben que ahorrar e invertir en dólares fuera del territorio dominicano, atraído por la alta tasa de interés en los Estados Unidos en no menos de un 4.5% en productos financieros de casi nulos riesgos, junto a la tasa de interés real que se mueve entre lo negativo, lo neutro o muy bajo nivel de rendimiento, hace que haya más demanda de dólares.

Otro factor que incide en el aumento de la demanda de dólares que hace que su tasa de cambio se eleve y provoque depreciación del peso, es la revalorización de la moneda estadounidense frente a la canasta de divisas internacionales como el yen, la libra esterlina y el euro, haciéndole ganar importancia comercial y eso genera un mayor apetito en economías como la dominicana por el dólar.

“En ese conjunto de factores es que radican los fundamentos económicos y no de tipo coyunturales lo que ha motorizado la actual alza del dólar en el mercado cambiario dominicano que, desde su nivel más bajo en mayo al más elevado en septiembre de 2025, ha provocado una depreciación de un 8.3 % del peso”, adujo Ng Cortiñas.

El economista mostró como evidencia de que la coyuntura de la demanda de los importadores dominicanos de mercadería en ocasión de las navidades de 2025, y que se realiza entre los meses de agosto y septiembre, no es el motivo del alza del dólar y puso como casos, los años que van del 2021 al 2024, en el que en los años 2023 y 2024 se produjo una muy baja depreciación del peso de un 0.43 % y de un 0.07 %, respectivamente y en los años 2021 y 2022, hubo apreciación del peso frente al dólar de 4.89 % y de un 1.22 %, también, respectivamente.

“Estos fenómenos cambiarios desmontan o desmitifican la creencia generalizada y de las autoridades monetarias que en septiembre de cada ano sube el precio del dólar haciendo que se registre una mayor depreciación del peso”, precisó.