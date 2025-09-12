Alza del dólar en República Dominicana: reacciones a las medidas del Banco Central

La escalada del dólar en República Dominicana ha obligado a las autoridades económicas a actuar. El Banco Central, el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia de Bancos identificaron tres prioridades para estabilizar el mercado cambiario, medidas que ya fueron aprobadas por la Junta Monetaria, generando reacciones mixtas entre economistas y sectores productivos.

Las disposiciones buscan:

1. Adecuar el marco normativo del mercado cambiario vigente. Esto implicará que todas las operaciones de compra y venta de divisas mayores a US$10,000.00 y EUR$10,000.0 deberán ser reportadas al Banco Central a través de la plataforma electrónica de negociación de divisas.

2. Establecer lineamientos de conducta para todos los participantes del mercado.

3. Sancionar y suspender operaciones de quienes incumplan la normativa a través de la plataforma electrónica de negociación de divisas.

Opiniones encontradas

El economista y docente Juan del Rosario consideró que aunque las medidas son positivas para organizar el mercado, advirtió que no implican una inyección de dólares que reduzca de inmediato la presión sobre la tasa de cambio.

Economista Juan del Rosario.

«A mí solamente me genera una preocupación, y es que son medidas de funcionamiento del mercado, no son medidas que implican inyección de recursos al mercado cambiario para bajar la presión de la tasa de cambio. Entonces, desde ese punto de vista yo tengo mis dudas de que esas medidas contribuyan a provocar un descenso rápido en la tasa de cambio», expresó al periódico HOY.

Aunque dijo que «son medidas positivas que contribuyen a organizar aún más el mercado cambiario», no tiene un impacto inmediato en la reducción de las tasas.

Agregó que espera que en los próximos días las autoridades anuncien una inyección de divisas:

«Tengo las expectativas de que las autoridades de la Junta Monetaria en conjunto con el Banco Central, en los próximos días estarán anunciando medidas tendentes a inyectar dólares porque una prima tan alta yo creo que afectaría las expectativas de crecimiento que tiene el Gobierno para cerrar el año», subrayó el experto.

Sectores empresariales respaldan

En contraste, gremios como la Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos (ANADIVE) valoraron como positiva la coordinación entre las autoridades monetarias para frenar la escalada del dólar.

La Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) también respaldó las medidas. Su presidente, Iván García, destacó que tras la reunión del BCRD con entidades financieras, ya se ha registrado un efecto inmediato en el mercado:

El dólar bajó de RD$64.40 a RD$63.40, es decir, una reducción de 100 puntos en cuestión de días.

