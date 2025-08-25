Alza en uniformes provoca corre corre previo año escolar

Los comercios lucieron ayer abarrotados por la compra de los útiles escolares, sobre todo de uniformes, ante la entrega insuficiente de kits escolares por parte del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE). En otros casos algunas familias aún no lo han recibido.

Esto ha obligado a los padres a salirse nueva vez del presupuesto y buscar opciones más económicas para enviar a sus hijos bien puestos y evitar malos ratos a tan solo horas del inicio del nuevo año escolar.

Varios escenarios fueron vistos durante un recorrido en diversos comercios de la capital como el de la familia Domínguez, quienes con dos hijos contaban con la ayuda del kit escolar hasta que recibieron la utilería incompleta y sin las medidas correctas, razón por la cual acudieron a ultima hora a completar los complementos faltantes.

Maritza Reyes, quien tiene tres niños inscritos en escuelas públicas, narró que ha gastado más de RD$20,000 sólo en uniformes y todavía no ha comprado los libros de texto que demanda el listado.

Mientras, Ana Keila de la Rosa, dijo haber encontrado los pantalones, faldas y camisas más caros de lo habitual, al gastar este año RD$14,000 solo en uniformes para sus dos hijos del nivel secundario.

Otras personas como Lucía Almonte explicó no depender del kit escolar, ya que en muchos casos no lo recibe a tiempo y muchas veces con utilerías incompletas, incluyendo las medidas. Ante el alto costo, los vendedores ambulantes y caseteros de la Avenida Duarte se la lucieron vendiendo artículos como correas, medias y mochilas a precios accesibles y se visualizó a muchas familias realizando sus compras en esos lugares.

respuesta del inabie

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) acordó con suplidores textiles y de calzados acelerar la entrega de la utilería escolar a los estudiantes del sector público que utilizan el uniforme oficial del Ministerio de Educación. La institución señaló que para cumplir con la meta han establecido jornadas extraordinarias de trabajo, hasta que se cumpla con la entrega total de los kits.

Poco rejuego para los bolsillos

Una joven consultada aseguró que las escuelas públicas están exigiendo muchos útiles escolares y señaló que se dificulta cada vez más adquirir los libros de textos de segunda mano, una alternativa que antes ayudaba a reducir los costos educativos.