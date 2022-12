Amaia Montero reaparece tras imagen que preocupó a sus fans

La exvocalista de la Oreja de Van Gogh, Amaia Montero, reveló que todavía no está lista para contar públicamente lo que ha sucedido en los últimos meses, tras pasar una crisis de salud mental.

Así lo dio a conocer durante una entrevista a ¨Socialité¨.

La intérprete de ¨Rosas¨ agradeció además a sus fans por su apoyo incondicional y el cariño que le han brindado en esta situación.

“Un agradecimiento eterno siempre a mis fans, en estos momentos se siente más aún el amor. El amor lo puede todo”, dijo.

“Que la gente me quiera tanto que me llega al corazón” relataba emocionada, haciendo hincapié en todo el amor que ha sentido este tiempo no solo por sus fans, sino por todo el mundo, independientemente de ser seguidor o no de su música y su carrera. Ahora está centrada en su recuperación y no puede poner fecha de vuelta a los escenarios. “Ahora mismo estoy recuperándome y no tengo fecha de vuelta” declaró.

Antecedentes

En el pasado mes de octubre, Montero preocupó a sus seguidores al publicar unas imágenes en las que se le veía muy mal de salud.

Además, lo acompañó con el siguiente mensaje:

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, posteó.

Días después, la hermana de la cantante fue quien reveló que ella estaba pasando por una situación complicada de salud mental.

Asimismo, se dio a conocer que había sido ingresada a una clínica debido a la crisis que estaba viviendo.

Según la revista ‘¡Hola!’, lo que llevó a que la española fuera internada fue un fuerte cuadro de estrés y ansiedad a causa de los preparativos para su nuevo álbum.



