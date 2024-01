Amaneceres tardíos: ¿Sabe por qué el sol sale más tarde?

Si siente que últimamente le está costando más pararse de la cama en las mañanas, no se preocupe, esto es totalmente normal y tiene una explicación. Se trata nada y más y nada menos que por la salida tardía del sol, pues el hemisferio norte se encuentra en las tres primeras semanas tras el solsticio de invierno, razón por la que los días son más cortos que las noches.

Según informaciones compartidas por el Analista Meteorológico, Jean Suriel, actualmente en el país el periodo de luz solar es de aproximadamente 11 horas, mientras que la noche presenta un periodo nocturno de unas 13 horas, situación que se alargara por las próximas ocho semanas.

Conozca como ocurrió el amanecer en las distintas zonas del país:

Santo Domingo: 7:15 AM

Santiago: 7:20 AM

Punta Cana: 7:09 AM

Monte Cristi: 7:24 AM

Jimaní: 7:22 AM

Puerto Plata: 7:19 AM

Samaná: 7:15 AM

La Vega: 7:19 AM

Pedernales: 7:21 AM

La Romana: 7:11 AM

¿Qué es el solsticio de invierno?

Se trata de un punto de inflexión en la relación dinámica entre la tierra y el sol, el cual marca el día más corto del año en el hemisferio norte, cuando el astro aparece en su posición más al sur, directamente sobre la cabeza en el lejano Trópico de Capricornio.

El fenómeno natural, por lo general tiene lugar el 21 de diciembre, sim embargo, tanto la fecha como la hora en que ocurre pueden cambiar, esto debido a que el año solar –tiempo que se toma el sol en reaparecer en el mismo lugar visto desde la tierra- no coincide precisamente con nuestro año calendario.