El avión de Amazon Prime Air, que aterrizó este miércoles por primera vez en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (SDQ), operará únicamente con carga aérea, no con paquetería, en la ruta Miami-Santo Domingo y Santo Domingo-Miami, con conexiones a cualquier destino vía Miami.

Así lo explicó Alfonso Alemán, gerente general y presidente de ALK Global Logistic, empresa logística en Miami que controla la aeronave tanto operativa como comercialmente, quien indicó que esta podría transportar carga a otros países, dependiendo de las necesidades de las agencias logísticas ya establecidas en Santo Domingo.

“La idea es que mañana ya el avión venga lleno desde Miami a Santo Domingo. También este avión puede seguir en Estados Unidos en tránsito, dependiendo de que los exportadores acá vendan al cliente final”, pronunció.

De su lado, Eduardo Sanz Lovatón, director general de Aduanas, destacó que Amazon Prime Air estaría ofreciendo siete vuelos semanales que conectan directamente con Estados Unidos y se estima que aporte cerca de 770 toneladas métricas de capacidad adicional cada semana.

Dijo que ya RD comenzó a dar pasos firmes para consolidarse como un centro logístico de clase mundial con la llegada de este primer avión.

Entretanto, el presidente del Gabinete Logístico del Ministerio de Industria y Comercio, Ito Bisonó, calificó el acontecimiento como “una gran noticia”, destacando que este servicio contribuirá a aliviar la alta demanda de transporte aéreo de mercancías que se registra en épocas como diciembre, cuando se congestionan las rutas de carga a nivel global.

Leer más: Vegetales dominicanos llegarán a Miami en el primer vuelo de carga de Amazon Air



Bisonó explicó que, además del impacto logístico, la llegada de Amazon Air también abre la puerta a nuevos aportes en materia de tecnología, comunicaciones y apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes) interesadas en mejorar su capacidad competitiva.

“Este es un primer paso de una nueva inversión en un país que tiene estabilidad económica, social y política, y que ofrece un ambiente favorable para que las inversiones sigan creciendo”, afirmó el empresario.

Sobre el significado comercial del vuelo, destacó que un mundo globalizado requiere mayor conectividad y alternativas de transporte: “Eso es saludable para el movimiento de la economía, porque todos somos usuarios de pedir o requerir algo, y esto fortalece la dinámica del comercio”.

La operación también contribuirá a la rapidez, confiabilidad y competitividad del transporte aéreo, permitiendo a empresas locales integrarse con mayor facilidad a los mercados internacionales.

Asimismo, este nuevo vuelo de Amazon Air mantiene el esquema actual de distribución y constituye un respaldo directo a los couriers locales, al sumar una frecuencia adicional para trasladar su paquetería, fortaleciendo la capacidad logística del país.