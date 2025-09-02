Amazon Air Cargo inicia operaciones con 770 toneladas

República Dominicana se apresta a recibir mañana el primer vuelo de Amazon Air Cargo, que llegará a las 9:00 de la mañana al aeropuerto Internacional Las Américas informó ayer el presidente Luis Abinader, quien prevé que aviación genere ingresos de US$15 mil millones y un aporte de 40 mil empleos directos y 540 mil indirectos y el 11 % al PIB.

Al encabezar el encuentro LA Semanal el mandatario citó los avances del sector aeroportuario junto a los directores de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón; de Igor Rodríguez, de Aeronáutica Civil; Víctor Pichardo, del Departamento Aeroportuario y de Héctor Porcella de la Junta de Aviación Civil.

Explicó que la llegada de Amazon Air Cargo, líder global en comercio electrónico y paquetería, coloca al país como hub logístico regional, pues hará siete vuelos a la semana con cargas de 770 toneladas métricas, que se estima beneficiará a los consumidores dominicana, con mejores precios y rapidez en las entregas.

Refirió que la política de Cielos Abiertos ha permitido a República Dominicana que esté en segundo en el índice de conectividad aérea en Latinoamérica, al pasar de 878 a 1,096 rutas aéreas operadas entre 2020 y 2025.

Al citar los avances de ese sector, resaltó que este año el país registra 365 aerolíneas activas, 13 líneas aéreas nacionales y un incremento del 365 % en asientos disponibles de aerolíneas dominicanas, que varió de 695 en 2020 a 3,232 en lo que va de este año.

También se mencionó que al mercado dominicano han entrado nuevas aerolíneas, entre estas Arajet y Sky High Aviation que han ampliado sus ofertas de vuelos nacionales e internacionales, con conexiones a 414 destinos en 75 naciones en el mundo.

Otros logros citados es que en los últimos cinco años se han suscrito 50 de los 73 acuerdos bilaterales, entre estos con Estados Unidos, Canadá, Argentina, España, Guyana, Grecia, Egipto y se aumentó de 34 a 228, la expedición, enmiendas y renovación de licencias y certificaciones a las empresas consignatarias.

Rodríguez dijo que este año se han transportado más de 20 millones de pasajeros, un crecimiento de 30% en relación a 2019.

Víctor Pichardo comentó que en República Dominicana hay 13 aeropuertos domésticos, entre estos en Montecristi, Pedernales, en San Juan, el de las Cuevas de Las Maravilla, en la Romana y en Constanza, algunos son pistas agrícolas para fumigación.

Mientras que el presidente Abinader resaltó el reacondicionamiento de los aeropuertos de Las Américas, Puerto Plata y Montecristi, la terminal en Punta Cana y la expansión del aeropuerto del Cibao.

A eso se agrega, dijo, la construcción de los aeropuertos Internacional de Cabo Rojo, en Pedernales y del doméstico El Granero del Sur, en San Juan, además las inversiones en helipuertos y certificaciones de seguridad.

Son Salvajes y cobardes

“Esos no son hombres, son salvajes y cobardes. Espero que todo el peso de ley recaiga sobre esas personas. Esos son salvajes y cobardes”, expresó el presidente Abinader al referirse a los hombres que violaron a una joven de 21 años en Villa Vázquez, Montecristi y a una niña de 13 años, en San Francisco de Macorís.

Estimó que la violencia que afecta a la sociedad no es un asunto solo del Gobierno, sino de la familia y de la sociedad.