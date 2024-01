Ambiguo accionar desde el Estado que favorece al PRM

Vale decir NO a cualquier actividad del funcionarios oficiales que mezcle objetivos personales de campaña con generosidades del Estado de las que conquistan voluntades y han pasado a abundar con sentido de zafra y de caña para el ingenio. En diez kilómetros a la redonda de donde el Gobierno esté prodigando beneficios sufragados por el Fisco, al que tiene que mantener al margen, no deben aparecer candidatos de la enseña perremeísta ni los proselitismos, sutiles o contundentes, a los que de ordinario se siente tentado el poder. La reelección ha sido un azote de irrespeto a la neutralidad de la Cosa Pública en la historia dominicana y a partir de los compromisos que públicamente el presidente Luis Abinader ha suscrito con la sociedad más de una vez, la separación debería ser clara y drástica y no de apariencia. Ningún recurso del patrimonio nacional debe figurar como moneda de curso legal en los activismos dirigidos a conquistar posiciones gubernativas o a retenerlas ni andar por ahí en plan de fascinar a votantes desavisados las aureolas que portan aquellos que están arriba y en ejercicio de facultades para los prodigios que arrastran a la gente poquita.

Es verosímil y merece reacción con comprobaciones del propio organismo rector de comicios la formal denuncia del Partido de la Liberación Dominicana ante la Junta Central Electoral de la «presencia y participación activa» de candidatos del oficialismo en galas del acontecer gubernamental.