“Ameba”, uno de los más buscados en Panamá tras la Operación Jericó, estaba en República Dominicana

“Ameba”, uno de los más buscados en Panamá tras la Operación Jericó, estaba en República Dominicana

Unidades especiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) e Inspectores de Migración (DGM), apoyados por la Policía de Panamá, la Interpol y agentes de la Administración de Control de Drogas, (DEA), arrestaron a un panameño, vinculado una estructura criminal en ese país, dedicada a los delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

Mediante una labor de vigilancia y seguimiento, los equipos de la DNCD, ejecutaron un operativo de búsqueda y captura en la calle Verbo de Dios esquina calle Estrella del Ote, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, donde arrestaron al panameño Eduardo Lionel Martínez Collins (Ameba).

WhatsApp Image 2025 08 20 at 9.35.42 AM 2

El extranjero, quien se encontraba entre uno de los fugitivos más buscados en su país, era parte de una estructura criminal denominada Operación Jericó; y tenía en su contra una alerta de difusión Roja por parte de la Policía Internacional (Interpol), por los cargos de delitos contra la seguridad colectiva, conspiración para cometer delitos relacionados con drogas y blanqueo de capitales.

“El panameño de 43 años, también tiene una orden de captura internacional de la Fiscalía Superior Metropolitana de Panamá por homicidio y feminicidio”.

El peligroso fugitivo fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad al Aeropuerto Internacional de Las Américas, JFPG, por unidades tácticas de la DNCD, donde fue entregado a oficiales panameños que lo trasladaron en un vuelo comercial hacia su país, para responder las acusaciones que pesan en su contra.

WhatsApp Image 2025 08 20 at 9.35.42 AM 1

Martínez Collins, fue deportado a Panamá, dando cumplimiento a lo establecido en la ley No. 285-04, sobre Migración, en su artículo No. 15, donde establece que no serán admitidos en el territorio nacional extranjeros con antecedentes penales o prófugos de la justicia de su país.

La captura y posterior deportación del extranjero es parte del firme compromiso de la República Dominicana, en seguir mejorando las capacidades operativas, con los países aliados, en la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada transnacional.

¿Récord histórico? República Dominicana decomisa más de 224 toneladas de drogas en cinco años
Diógenes Tejada

Diógenes Tejada

Publicaciones Relacionadas

“Ameba”, uno de los más buscados en Panamá tras la Operación Jericó, estaba en República Dominicana
“Ameba”, uno de los más buscados en Panamá tras la Operación Jericó, estaba en República Dominicana
20 agosto, 2025
Tragedia en Veraguas: niña muere tras rechazo de atención médica por parte de sus padres
Tragedia en Veraguas: niña muere tras rechazo de atención médica por parte de sus padres
15 agosto, 2025
Muere dominicana en medio de balacera entre bandas en Panamá
Muere dominicana en medio de balacera entre bandas en Panamá
14 agosto, 2025
¡Victoria! República Dominicana vence a Panamá en la Copa Mundial de Béisbol U12
¡Victoria! República Dominicana vence a Panamá en la Copa Mundial de Béisbol U12
27 julio, 2025
República Dominicana vence 7-4 a Panamá y sigue invicto en SDC Kids 2025
República Dominicana vence 7-4 a Panamá y sigue invicto en SDC Kids 2025
8 julio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, martes 19 de agosto de 2025

Edición impresa, martes 19 de agosto de 2025

Mitología médica dominicana

Mitología médica dominicana

Tarde de Bridge en honor a prestantes jugadores

Tarde de Bridge en honor a prestantes jugadores

China está feliz

China está feliz

Holocausto en Palestina: ¡Vergüenza Generalizada!

Holocausto en Palestina: ¡Vergüenza Generalizada!

Ariela “La Langosta”: la influencer que conquistó TikTok y murió en circunstancias violentas

Ariela “La Langosta”: la influencer que conquistó TikTok y murió en circunstancias violentas

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo