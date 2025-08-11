Amed Rosario pasa a la lista lesionados de los Yankees

Bill Ladson

MLB.com

NUEVA YORK. El utility dominicano Amed Rosario fue enviado a la lista de lesionados de 10 días de los Yankees (retroactivo al sábado) debido a un esguince en una articulación del hombro izquierdo.

Para llenar la vacante en el roster, Nueva York subió al receptor J.C. Escarra desde Triple-A Scranton/Wilkes-Barre.

Rosario se lastimó el hombro en la 10ma entrada de la derrota del equipo del Bronx contra los Astros el viernes. Durante dicho episodio, el dominicano Yainer Díaz dio un elevado hacia la pradera derecha.

Parecía que Rosario podía realizar la atrapada, pero se estrelló contra el muro antes de que el jardinero central Trent Grisham fildeara la bola y retirara a Christian Walker en la segunda base. Rosario se quedó en el suelo por varios minutos, pero pudo salir del terreno por cuenta propia. El quisqueyano dijo el domingo que se siente mejor y anticipa volver a la acción después de sus 10 días en la lista de inhabilitados.

“Recuerdo toda la jugada. Comencé a correr rápidamente para atrapar la bola. No calculé bien la distancia y me di fuerte contra el muro”, explicó Rosario.

El utility llegó a los Yankees el 26 de julio por medio de un canje con los Nacionales. Rosario lleva de 7-3 con una remolcada en cuatro encuentros con los Bombarderos luego de batear .270/.310/.426 en 47 partidos con Washington.

Esta será la segunda estadía de Escarra con los Yankees. En 39 partidos con Nueva York, el catcher tiene una línea ofensiva de .205/.299/.337 y en ocho compromisos con Scranton/Wilkes-Barre ha bateado de 26-10 (.385) con cinco impulsadas.