Amed Rosario pasa a la lista lesionados de los Yankees

  • MLB
Amed Rosario pasa a la lista lesionados de los Yankees

El manager Aaron Boone conversa con Amed Rosario.

Bill Ladson
MLB.com

NUEVA YORK. El utility dominicano Amed Rosario fue enviado a la lista de lesionados de 10 días de los Yankees (retroactivo al sábado) debido a un esguince en una articulación del hombro izquierdo.
Para llenar la vacante en el roster, Nueva York subió al receptor J.C. Escarra desde Triple-A Scranton/Wilkes-Barre.

Rosario se lastimó el hombro en la 10ma entrada de la derrota del equipo del Bronx contra los Astros el viernes. Durante dicho episodio, el dominicano Yainer Díaz dio un elevado hacia la pradera derecha.

Parecía que Rosario podía realizar la atrapada, pero se estrelló contra el muro antes de que el jardinero central Trent Grisham fildeara la bola y retirara a Christian Walker en la segunda base. Rosario se quedó en el suelo por varios minutos, pero pudo salir del terreno por cuenta propia. El quisqueyano dijo el domingo que se siente mejor y anticipa volver a la acción después de sus 10 días en la lista de inhabilitados.

“Recuerdo toda la jugada. Comencé a correr rápidamente para atrapar la bola. No calculé bien la distancia y me di fuerte contra el muro”, explicó Rosario.

Leer: Jen Pawol rompe la barrera de género como la primera umpire en un juego de temporada regular

El utility llegó a los Yankees el 26 de julio por medio de un canje con los Nacionales. Rosario lleva de 7-3 con una remolcada en cuatro encuentros con los Bombarderos luego de batear .270/.310/.426 en 47 partidos con Washington.

Esta será la segunda estadía de Escarra con los Yankees. En 39 partidos con Nueva York, el catcher tiene una línea ofensiva de .205/.299/.337 y en ocho compromisos con Scranton/Wilkes-Barre ha bateado de 26-10 (.385) con cinco impulsadas.

MLB

MLB

Publicaciones Relacionadas

Amed Rosario pasa a la lista lesionados de los Yankees
Amed Rosario pasa a la lista lesionados de los Yankees
11 agosto, 2025
Amed Rosario, a los Yanquis
Amed Rosario, a los Yanquis
28 julio, 2025
Nats pacta contrato con Amed Rosario
Nats pacta contrato con Amed Rosario
9 enero, 2025
Nacionales y Amed Rosario pactan contrato por 1 año y 2 millones de dólares
Nacionales y Amed Rosario pactan contrato por 1 año y 2 millones de dólares
8 enero, 2025
Rojos ponen a Jeimer Candelario en IL, traen a Amed Rosario
Rojos ponen a Jeimer Candelario en IL, traen a Amed Rosario
20 agosto, 2024

Publicidad

Temas

Más leídas

El Gas propano como un derecho en los condominios que no puede ser suspendido sin una decisión judicial

El Gas propano como un derecho en los condominios que no puede ser suspendido sin una decisión judicial

Netflix este finde: amor, misterio y lo más nuevo para maratonear   

Netflix este finde: amor, misterio y lo más nuevo para maratonear   

#SinFiltro redes sociales: ventanas no espejos

#SinFiltro redes sociales: ventanas no espejos

 La situación actual de la economía estadounidense

 La situación actual de la economía estadounidense

Miss Universo RD: ¿Quiénes han sido las últimas reinas? 

Miss Universo RD: ¿Quiénes han sido las últimas reinas? 

Finanzas personales fáciles: 4 consejos para mejorar tu economía hoy

Finanzas personales fáciles: 4 consejos para mejorar tu economía hoy

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo