Amelia Alcántara denuncia es extorcionada con fotos íntimas

La comunicadora Amelia Alcántara, denunció este domingo que está siendo víctima de extorsión con fotos intimas que fueron hurtadas.

Así lo dio a conocer a través de su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje:

¨Hago esta publicación por qué estoy siendo víctima de extorsión por unas fotos intimas mías que evidentemente fueran hurtadas. Esta extorsión ya se encuentra en manos de las autoridades y todo el que se preste para la publicarlas y usar estas imágenes mías sin mi autorización y evidentemente intimas, prestándose a tal bajeza se enfrentará a las consecuencias que las leyes establecen a esos fines. NO ME DEJARE PRESIONAR NI EXTORSIONAR DE NADIE!! NOS VEREMOS EN LA JUSTICIA. NO COJO PRESIÓN!!¨, posteó.

El desconocido se comunicó con ella para darle la voz de alerta, y a cambio le pide dinero para que estas no sean difundidas.

La panelista del programa «Sin Filtro Radio Show» explicó que ya llevó la denuncia a las autoridades pertinentes.

Además, hizo un llamado a todas aquellos personas que intenten difundir las fotografías, ya que serán sometidos a la justicia.