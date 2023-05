Amelia Alcántara tras agresión: ¿Quién no discute con su pareja?

La presentadora Amelia Alcántara aclaró este lunes todo lo sucedido dentro de una discoteca, luego de que a través de las redes sociales se hiciera viral un video donde se ve a su actual pareja supuestamente agrediéndola.

Explicó que ella le reclamó a ¨El Gallero¨ porque le estaba mirando los glúteos a otra chica, y él le tumbó su vaso, cuando este se encontraba hablando con su amigo sobre la situación.

Alcántara enfatizó que todo el mundo tiene discusiones con su pareja, pero que si a ella le agreden se defendería.

Asimismo le pidió a las personas a través de las redes no montarse en la ola y dejar el tema dónde está.

“No me quieran poner como víctima, yo no soy víctima de nada, ni de violencia y si lo fuera no lo permitiría”, dijo.

Se recuerda que el pasado fin de semana se hizo viral en las redes sociales un audiovisual donde se ve discutir a la pareja y este darle un golpe en la cara.

Esta acción de inmediato, generó gran indignación por parte de los cibernautas, los cuales deploraron esta acción.

Ana Simó se pone a la disposición de Amelia

Tras darse a conocer el caso, la psicóloga clínica, Ana Simó, se puso a disposición de la comunicadora para atenderla.

Así lo dio a conocer a través de su cuenta de Twitter, con el siguiente mensaje:

“Me pongo en la disposición de Amelia para lo que necesite”, escribió.

Santiago Matías la suspende de Sin Filtro Radio Show

El CEO de Alofoke Media Group, Santiago Matías, comunicó la suspensión de Amelia Alcántara que trabaja en «Sin Filtro Radio Show», hasta que las autoridades culminen la investigación de la agresión en su contra por parte de su pareja.