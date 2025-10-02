Amelia Vega envia un emotivo mensaje a Al Horford tras firmar con Golden State Warriors

Amelia Vega envia un emotivo mensaje a Al Horford tras firmar con Golden State Warriors

La exMiss Universo Amelia Vega, expresó este miércoles su apoyo incondicional hacia su esposo Al Horford, tras confirmarse su incorporación al equipo Golden State Warriors de la NBA.

Así lo expresó a través de sus redes sociales, con el siguiente mensaje:

“Hoy marca un nuevo capítulo en nuestras vidas. De la mano de Dios y de la tuya voy hasta el fin del mundo”, inició el mensaje.

G2Na0xmXUAAn1Nc 1

“Emocionada de emprender este viaje con nuevas ilusiones y nuevos retos junto a ti. ¡Felicidades mi amor!”, continuo escribió Vega en su cuenta de Instagram.

La dominicana celebró esta nueva etapa en la carrera de Horford y en la vida de la familia que ambos han formado.

Con este fichaje, el veterano jugador dominicano inicia una nueva etapa en el Oeste de la NBA, donde aportará su experiencia y liderazgo a uno de los equipos más emblemáticos de la liga.

502944016 1018884443558261 8917421050556549678 n
Amelia Vega y Al Horford

