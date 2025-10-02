La exMiss Universo Amelia Vega, expresó este miércoles su apoyo incondicional hacia su esposo Al Horford, tras confirmarse su incorporación al equipo Golden State Warriors de la NBA.

Así lo expresó a través de sus redes sociales, con el siguiente mensaje:

“Hoy marca un nuevo capítulo en nuestras vidas. De la mano de Dios y de la tuya voy hasta el fin del mundo”, inició el mensaje.

“Emocionada de emprender este viaje con nuevas ilusiones y nuevos retos junto a ti. ¡Felicidades mi amor!”, continuo escribió Vega en su cuenta de Instagram.

La dominicana celebró esta nueva etapa en la carrera de Horford y en la vida de la familia que ambos han formado.

Con este fichaje, el veterano jugador dominicano inicia una nueva etapa en el Oeste de la NBA, donde aportará su experiencia y liderazgo a uno de los equipos más emblemáticos de la liga.

Amelia Vega y Al Horford

