Américo, el padre que forjó al Big Papi: así marcó la vida de David Ortiz   

David Ortiz, una de las figuras más queridas de los Medias Rojas de Boston y la MLB, confirmó el fallecimiento de su padre, Américo Ortiz, tras una larga lucha contra el cáncer. La noticia fue compartida por Enrique Rojas de ESPN, quien informó que el velorio y el entierro se realizarán en Santo Domingo.

La pérdida de su padre es un duro golpe para Ortiz, quien siempre ha destacado la influencia de Américo en su carrera. En una emotiva declaración, Ortiz recordó cómo su padre fue su apoyo durante los momentos más difíciles de su carrera.

Puede leer: Junior Caminero, primer dominicano que llega a 30 cuadrangulares esta temporada

“Si no fuera por mi padre, no habría tenido la carrera que me llevó a Cooperstown. Cuando quise dejarlo todo, él fue mi motivación para seguir adelante. Se lo debo todo a él”, expresó el ex toletero.

Estas palabras reflejan el profundo vínculo entre padre e hijo, y cómo Américo fue un apoyo constante. La comunidad beisbolera ha mostrado su apoyo a Ortiz durante estos momentos difíciles.

Los aficionados de los Medias Rojas y del béisbol en general han inundado las redes sociales con mensajes de condolencias y recuerdos de cómo Américo Ortiz influyó en la vida de su hijo.

La pérdida de un ser querido siempre es difícil, pero el legado de Américo perdurará a través de los logros de David en el campo. El impacto de Américo en la vida de David Ortiz se refleja no solo en su carrera profesional, sino también en su vida personal.

Ortiz ha sido un ejemplo de perseverancia y dedicación, valores claramente heredados de su padre. La comunidad del béisbol se solidariza con Ortiz, recordando que detrás de cada gran jugador hay una historia de sacrificio y amor familiar.