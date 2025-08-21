AmeriCup 2025: Todo lo que debes saber de la selección dominicana

La Selección Dominicana de Baloncesto se encuentra en Nicaragua para competir en la FIBA ​​AmeriCup 2025, el prestigioso torneo continental que se celebrará del 22 al 31 de agosto en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua.

Las naciones participantes son Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Colombia, República Dominicana, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela.

Esta es la 15.ª participación de República Dominicana en el prestigioso torneo continental. El equipo viajó de Puerto Rico a Nicaragua tras disputar partidos amistosos contra Puerto Rico como preparación para la AmeriCup.

La selección dominicana está liderada por el capitán de la selección nacional, Víctor Liz, junto a Gelvis Solano, Eloy Vargas, Andrés Féliz, Jean Montero, Ángel Delgado, David Jones, Joel Soriano, Jassel Pérez, Juan Miguel Suero, Ángel Núñez y Juan Guerrero.

Al mando está el veterano entrenador Néstor “Che” García, quien cuenta con el apoyo de un equipo experimentado que incluye a David Díaz, Abraham Disla y su compatriota argentino Martín Luis.

En esta ocasión, estrellas de la NBA como Al Horford y Karl Anthony Towns no están en el equipo. El equipo apuesta por el talento de muchos jugadores que son estrellas de la liga española de baloncesto, como Andrés Feliz, Jean Montero y Jassel Pérez.

La República Dominicana ha quedado encuadrada en el Grupo C junto a Colombia, la anfitriona Nicaragua y la vigente campeona Argentina, que consiguió su tercer oro en la AmeriCup en la última edición, empatada con Puerto Rico y solo por detrás de Estados Unidos (7 títulos) y Brasil (4).